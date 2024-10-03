Ракетный удар Ирана по Израилю 1 октября ознаменовал собой следующую ступень эскалации конфликта. Тегеран не только выпустил большее количество баллистических ракет, чем в апреле, но и использовал новые виды вооружения из своего арсенала — самого крупного на Ближнем Востоке. Что это было за оружие, сколько всего ракет может быть у Ирана и каким образом от них защищается Израиль — в материале RTVI.

Упор на создание баллистических ракет

Эксперты называют ракетный арсенал Ирана самым масштабным и наиболее разнообразным на Ближнем Востоке. Тегеран владеет тысячами баллистических и крылатых ракет различной дальности, их точное количество по каждому типу неизвестно. Согласно данным Аппарата директора Национальной разведки США, Иран лидирует в регионе по количеству баллистических ракет — такое оружие может долететь из Ирана до Израиля всего за 12-15 минут.

В 2022 году американский генерал Кеннет Маккензи заявил, что у Ирана есть «более 3000» одних только баллистических ракет.

«За последние пять-семь лет они инвестировали серьезные средства в свою программу создания баллистических ракет. Их ракеты имеют большую — значительно большую — дальность и значительно более высокую точность. Мы это видели во время атаки на Айн аль-Асад (американская авиабаза на западе Ирака. — Прим. RTVI) в январе 2020 года, когда их ракеты попали в десятки метров от целей, которые они намеревались поразить», — сказал тогда Маккензи.

Баллистическая ракета управляется во время взлета и большую часть полета движется по траектории свободного падения под действием силы тяжести. Траектория полета проходит за пределами или вблизи границ земной атмосферы. В определенный момент боеголовка отделяется от ракеты и падает к своей цели. В отличие от крылатой ракеты, такой способ позволяет переносить более крупный заряд боеприпасов.

Арсенал баллистических ракет Ирана состоит в основном из ракет малой дальности (от 300 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 3000 км), следует из отчета исследовательской организации Iran Watch. Многие из них могут переносить ядерные боеголовки.

В 2015 году Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2231, в которой призвал Тегеран «не осуществлять любую деятельность, связанную с разработкой и созданием баллистических ракет, спроектированных таким образом, чтобы они были способны доставлять ядерное оружие, включая запуски с использованием технологии баллистических ракет». Документ утратил свою силу в 2023 году.

Вместе с тем в Иране действует ограничение на дальность полета произведенных в стране баллистических ракет до 2000 километров. Этот диапазон охватывает большую часть Ближнего Востока, включая Израиль и американские военные базы в регионе. Такая мера был предпринята иранскими властями в 2017 году с целью показать, что его баллистические ракеты предназначены исключительно для оборонительных целей. Но Тегеран может в любой момент это ограничение снять.

Беспрецедентная ракетная атака

1 октября Иран нанес по Израилю второй удар за год (и в принципе), используя в полтора раза больше баллистических ракет (примерно 180), чем в апреле (примерно 120). Как предполагают эксперты из американского Института по изучению войны, таким образом Иран, вероятно, намеревался нанести Израилю ущерб за счет перегрузки израильской системы противоракетной обороны.

Октябрьская атака Тегерана могла быть направлена на цели между Реховотом и Герцлией возле Тель-Авива, а также на авиабазы Неватим, где размещены израильские истребители F-35, и Хацерим на юге страны. Большинство иранских ракет было выпущено по небольшой зоне в густонаселенном центральном Израиле, где активно работают системы ПРО — в отличие от Неватима и Хацерима, которые окружены относительно незаселенными пустынями.

По данным иранских СМИ, в ходе последнего удара по Израилю Тегеран использовал ракеты Ghadr, Emad и — впервые — новую ракету Fattah-1, представленную в 2023 году. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что целью Fattah были израильские противоракетные комплексы «Стрела-2» и «Стрела-3». Иранские власти называют Fattah-1 гиперзвуковой ракетой, так как она, по их утверждению, движется со скоростью от 13 до 15 махов (это в разы быстрее скорости звука — от 15 912 до 18 360 км/час) по сложной траектории, что сильно затрудняет ее перехват.

Впрочем, по словам аналитиков, почти все баллистические ракеты достигают гиперзвуковой скорости во время полета — особенно когда пикируют на цель. Исследователи из Iran Watch считают, что баллистическую ракету Fattah-1 не стоит причислять к гиперзвуковым. Подобные ракеты могут не только достигать скорости свыше 5 махов (6120 км/ч), но и поддерживать такую скорость, совершая маневры в атмосфере во время полета. И хотя Fattah может соответствовать этому описанию, по мнению Iran Watch, она не относится ни к одному из двух основных типов гиперзвукового оружия — гиперзвуковым планерам и гиперзвуковым крылатым ракетам.

Эксперт по ракетному арсеналу Ирана Фабиан Хинц предполагает, что 1 октября Иран запустил по Израилю ракеты как на твердом топливе — Haj Qassem, Kheibar Shekan и Fattah-1, так и на жидком топливе — Emad, Badr и Khorramshahr. Для этой атаки Иран применил разновидности баллистической ракеты Shahab-3, пишет CNN со ссылкой на экспертов по вооружениям. Таким оружием могут быть ракеты средней дальности Emad и Ghadr.

1 октября по Израилю ударила и «Хезболла» — группировка выпустила ракеты средней дальности Fadi-4 по штаб-квартире «Моссада» и по штаб-квартире подразделения израильской разведки 8200 возле Тель-Авива. Подробнее о военных ресурсах радикальной шиитской организации — в материале RTVI.

Как Израиль защищается от ракет

Израиль имеет многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, которую называют одной из самых сложных и совершенных в мире. Она состоит из нескольких ключевых элементов:

«Железный купол» (Iron Dome) — может перехватывать ракеты малой дальности и беспилотники (нижний уровень защиты).

«Праща Давида» (David’s Sling) — может перехватывать ракеты малой и средней дальности, а также самолеты, беспилотники и крылатые ракеты (средний уровень защиты).

«Стрела-2» (Arrow 2, «Хец-2») и «Стрела-3» (Arrow 3, «Хец-3») — могут перехватывать баллистические ракеты, запущенные на расстоянии от 1000 километров (верхний уровень защиты).

У Израиля также есть американский ЗРК Patriot, который сегодня используется для перехвата беспилотников.

Эффективность «Железного купола» — самой известной системы ПРО Израиля — составляет около 90%, считает израильский производитель вооружения Rafael. По оценкам Института исследований национальной безопасности в Тель-Авиве, каждая ракета «Железного купола» стоит примерно $40-50 тыс.