Президент США Дональд Трамп перепутал Бразилию с Индией, написав в соцсети Truth Social, что «в первом туре индийских президентских выборов проголосовали 125 миллионов человек». На это успели обратить внимание многие СМИ, прежде чем пост был исправлен.

Трамп опубликовал его поздно вечером в воскресенье, когда на всеобщих выборах в Бразилии сенатор Флавиу Болсонару, который является союзником американского лидера, обошел действующего президента Луиса Инасиу Лулу да Силву.

«125 миллионов человек проголосовали сегодня в первом туре индийских президентских выборов. Результаты стали известны вскоре после закрытия избирательных участков, В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ!» — написал Трамп (NDTV сохранил скриншот).

Далее глава Белого дома сообщил, что во многих городах и штатах США, где подается «значительно меньше» голосов, «зачастую нужны недели, чтобы подтасовать, то есть подсчитать» результаты. Трамп заключил, что «голосование в Америке коррумпировано».

«В воскресенье в Индии не проводились президентские выборы. Президент Индии избирается непрямым голосованием коллегии выборщиков, а не путем прямого общенационального голосования», — написала The Times of India.

Пост Трампа, где название страны в итоге было исправлено, собрал на данный момент более 9 тыс. лайков, однако ошибку активно комментировали в соцсетях.

NDTV отмечает, что Трамп и раньше хвалебно высказывался об избирательной системе в Индии, используя ее пример в своих призывах ужесточить избирательное законодательство в США.

Forbes пишет, что американский лидер при этом опускает некоторые важные факты. Например, несколько месяцев назад Трамп отметил, что на всеобщих выборах 2024 года в Индии проголосовало более 646 млн человек, что является самым масштабным показателем в истории.

«Однако президент не упомянул, что выборы 2024 года в Индии проходили в семь этапов в течение 44 дней, и что подсчет голосов начался через три дня после окончания заключительного этапа голосования», — подчеркнуло издание.

Что касается географии, Трампа не впервые ловят на оговорках. В частности, он неоднократно путал Армению с Албанией и Гренландию с Исландией, а однажды назвал экс-премьера Венгрии Виктора Орбана «лидером Турции», отмечает Politico.eu. Перед саммитом на Аляске с Владимиром Путиным в августе 2025 года Трамп дважды сказал, что едет на переговоры в Россию, но позднее сам себя поправил.