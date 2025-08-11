Президент США Дональд Трамп оговорился и заявил, что 15 августа приедет в Россию на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Ранее Белый дом и Кремль сообщали, что местом встречи политиков будет Аляска.

«В пятницу я еду в Россию. Я собираюсь увидеться с Путиным. Мне не нравится быть здесь [в Вашингтоне] и говорить о том, как здесь небезопасно, грязно и отвратительно. Эта некогда прекрасная столица была исписана граффити на стенах», — сказал Трамп.

Позднее политик поправил себя и сообщил, что его российский коллега приедет в «нашу страну».

Он также отметил, что во время встречи попросит Путина завершить конфликт с Украиной. Американский лидер при этом допустил, что может отказаться от посредничества по итогам встречи с российским президентом, уточнив, что в любом случае проинформирует украинского президента Владимира Зеленского об итогах встречи с Путиным.

При этом Трамп пообещал, что организует встречу Путина с Зеленским: «Я усажу их обоих в одном помещении и дождусь, что они решат вопрос». Кроме того, американский лидер заявил, что США постараются «вернуть часть [утраченных] территорий Украине».

Также Трамп назвал Россию «воюющей нацией»: «Это то, чем они занимаются — они ведут много войн. Они победили Гитлера и Наполеона».

Американский лидер отметил, что Россия могла быть в Киеве «через четыре часа» после начала конфликта, но один из российских генералов, по его словам решил пойти через поля.

«Не знаю, кто был этот генерал, но, зная Путина, его уже нет рядом с нами», — сообщил Трамп.

8 августа президент США заявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа. Это произошло через два дня после визита спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Россию.

По данным The Wall Street Journal (WSJ), 6 августа президент России на встрече с Уиткоффом в Кремле представил «масштабное предложение» по урегулированию конфликта Москвы и Киева. Как утверждают источники издания, российский лидер заявил, что согласится на прекращение огня, если Украина выведет войска из Донбасса.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Россия и США прорабатывают соглашение, согласно которому Москва получит контроль над Донбассом и Крымом, а российская сторона в свою очередь прекратит наступление в Запорожской и Херсонской областях вдоль нынешней линии фронта.

В то же время немецкий таблоид Bild со ссылкой на украинских чиновников и представителей правительства Германии пишет, что Уиткофф на встрече с Путиным мог неправильно понять позицию России. По версии собеседников издания, Москва настаивает на «мирном отступлении» украинских войск из Херсонской и Запорожской областей, тогда как спецпосланник Трампа истолковал это требование как «мирный отход» российских сил из этих регионов.