Антикоррупционная прокуратура Албании начала проверку обстоятельств, связанных с проектом элитного курорта стоимостью $1,4 млрд в природоохранной зоне Звернец в заливе Влера на Адриатике. Инвестором проекта выступает компания Affinity Partners, принадлежащая Джареду Кушнеру — зятю президента США Дональда Трампа, сообщает албанское издание Reporter.

Следователей интересуют обстоятельства приобретения участка земли под застройку и изменение его охранного статуса в 2024 году — в тот же период, когда компания Кушнера объявила о планах инвестирования. Курорт планируется возвести на острове Сазани, где ранее располагалась советская военная база, а территория до сих пор усеяна предупреждениями о минах и неразорвавшихся боеприпасах. Местные жители уже прозвали Сазани «островом Трампа».

По данным Reporter, за проектом стоит непрозрачная структура из офшорных компаний, зарегистрированных через нидерландский траст. Реальные бенефициары неизвестны: закон позволяет не раскрывать их имена, поскольку ни одному из владельцев не принадлежит более 25% акций. Независимые расследования связывают проект с бизнесменом, которого обвиняют в связях с итальянской мафией, бывшим судьей с незадекларированными доходами на 1,7 млн евро и сыном одного из крупнейших албанских олигархов.

В конце мая экологические активисты начали протесты после того, как застройщики установили ограждения на месте будущего курорта — зона Звернец известна своим биоразнообразием, там гнездятся фламинго и обитают морские черепахи. В субботу протесты переросли в столкновения: применялся слезоточивый газ, летели камни, одного из участников избили. На следующий день тысячи людей вышли на улицы Тираны с требованием привлечь к ответственности чиновников, подписавших разрешения на строительство.

Власти отозвали лицензии у двух частных охранных компаний, одного охранника арестовали, начальника местной полиции отстранили. При этом обвинения получили и около 15 протестующих, пишет Politico.

Премьер-министр Эди Рама заявил в парламенте, что проект не посягает на заповедные земли, окончательное предложение еще не представлено, а экологическая экспертиза не завершена. Критики, однако, считают, что правительство пытается получить преференции у администрации Трампа.

Как ранее рассказывал RTVI.US, на Сазани с 2017 года были открыты пляжи для туристов, а разрушающиеся военные здания и тысячи заброшенных бункеров предполагалось интегрировать в будущий курортный комплекс.