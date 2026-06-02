Россия и США продолжают диалог по устранению «раздражителей» в двусторонних отношениях, очередная встреча, посвященная этому вопросу, состоялась на прошлой неделе, заявил директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров в интервью журналу «Международная жизнь».

«Диалог между МИД России и Госдепартаментом США по устранению «раздражителей» не прекращается и ведется на уровне профильных экспертов на регулярной, системной основе. К слову, последняя подобная встреча состоялась неделю назад», — сказал он.

По словам Гусарова, «результаты есть, и они осязаемые». Главным итогом он назвал стабилизацию на «удовлетворительном в целом уровне» функционирования российских и американских загранучреждений, что позволило избежать «фатального сбоя» в их работе после ухудшения отношений при администрации предыдущего президента США Джо Байдена.

В контактах с представителями США российская сторона продолжает настаивать на возврате конфискованной дипломатической собственности РФ и возобновления прямого авиасообщения между странами, добавил дипломат.

«Рассчитываем, что в Вашингтоне рано или поздно осознают, что решение этих узловых задач разблокирует движение на многих других перспективных треках двустороннего диалога. Это, в свою очередь, принесет выгоду и для самих США», — указал он.

На фоне многочисленных нерешенных задач «работы еще непочатый край», признал Гусаров.

Ранее в МИД РФ рассказали, что российские эксперты разработали предложения к амеркианскому плану по урегулированию конфликта на Украине.