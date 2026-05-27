Россия ведет с США диалог о восстановлении авиасообщения, но подвижек пока нет. Об этом RTVI сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в Госдуме.

«К сожалению, нет. Это из той же серии пробуксовок и с трудом решаемых, если вообще решаемых, проблем, как и недвижимость [речь о дипсобственности РФ в США — прим. RTVI]. Мы будем этот вопрос продвигать и дальше. Пока нет отклика надлежащего», — сказал дипломат, отвечая на вопрос, есть ли какой-то прогресс в этом направлении.

Во время общения с журналистами в Госдуме Рябков также рассказал, что тема российской дипломатической недвижимости в США остается одной из центральных в двустороннем диалоге, однако результатов пока нет.

«Осуществленный в свое время противозаконный захват объектов дипнедвижимости, на который распространяется дипломатический иммунитет, — это вопиющий акт произвола», — заявил он.

По его словам, нынешней администрации Белого дома давно пора было бы разобраться с этим «мрачным наследием администрации [Барака] Обамы», которое так и не получило должной оценки в Вашингтоне и «отягощает серьезным образом и без того весьма проблемное двустороннее досье».

Речь идет о шести объектах, арестованных в 2017 году: генконсульство в Сиэтле, служебная часть генконсульства в Сан-Франциско, поместье Килленуорт на Лонг-Айленде, отделение торгпредства в Нью-Йорке, загородный комплекс в Мэриленде и торгпредство в Вашингтоне.

На вопрос о перспективах контактов президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа Рябков ответил, что конкретных договоренностей нет, а понимания, когда такой контакт может состояться, пока тоже нет. «Когда лидеры почувствуют в этом необходимость, организация их разговоров, их контактов, может быть осуществлена максимально оперативно», — отметил он.

Отдельно Рябков прокомментировал вопрос о судьбе иранского высокообогащенного урана: тема приобрела остроту на фоне переговоров Тегерана и Вашингтона. По данным NYT и Reuters, одним из ключевых условий возможной сделки стал отказ Ирана от накопленных запасов урана, хотя конкретный механизм их вывоза пока не определен и отложен до следующего раунда переговоров.

В этом контексте Рябков напомнил о предложении Москвы: вывезти материал в Россию «в последовательности шагов, приемлемой для сторон», чтобы в итоге использовать его как топливо для иранских реакторов.

«Это предложение остается на столе в полной мере, и мы его не отзываем. Но мы никому ничего не навязываем. Мы просто считаем нашу идею весьма разумной», — заявил Рябков.

Он также напомнил, что аналогичная схема уже применялась в период действия СВПД, пока США не вышли из него в 2018 году. Срок действия резолюции Совета Безопасности ООН 2231, юридически закреплявшей договоренности, истек в октябре 2025-го.

На вопрос о том, поднималась ли эта тема в ходе недавнего телефонного разговора главы МИД России Сергея Лаврова с американской стороной, Рябков ответил так: «Нет смысла сейчас обсуждать, кто кому что сказал в конкретный момент времени. Главное, что позиции — и наша, и иранская — в Вашингтоне очень хорошо известны».

Еще один вопрос касался удара по Старобельскому педагогическому колледжу в ЛНР. 22 мая украинские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие колледжа — в момент удара там находились 86 подростков от 14 до 18 лет. Число погибших, по разным данным, превысило 20 человек. Путин назвал произошедшее терактом.

На вопрос о том, выразила ли какая-либо западная страна официальные соболезнования, Рябков ответил, что этого не было.

«С западной стороны, в широком смысле, выражений соболезнований на официальном уровне я не видел. Трагедия такого масштаба, несомненно, отозвалась в сердцах тех, кто не потерял человеческий облик», — добавил он.

Дипломат также высказался о так называемом «квадрате» отношений России, США, Китая и ЕС. Он отметил, что «не видит здесь никакой геометрической фигуры».

«Или, наверное, это скорее “Черный квадрат” [Казимира] Малевича. Малевич тоже был гражданином Российской империи. То есть мы будем геометрическую фигуру чертить, а не кто-то за нас», — сказал он.

Отношения с Китаем Рябков назвал «уникально широкими и максимально глубокими», не имеющими аналогов «и в истории тоже», а с США — «предельно сложными». По его словам, общение Москвы и Вашингтона «наряду с элементом диалога и некоего движения вперед» содержит в себе «значительный заряд трудностей, ограничений, санкционных и других». «Мы это не драматизируем, но мы это тоже и не недооцениваем», — добавил он.

Говоря об этой схеме, Рябков описал Евросоюз как структуру, которая «дегенерирует в антироссийскую вакханалию», и выразил сомнение, поможет ли это Европе «обрести себя» или уведет ее «куда-то в воронку».