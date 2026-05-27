Ожидается, что администрация президента США Дональда Трампа направит специалистов в области здравоохранения для работы в карантинном центре, который потенциально могут открыть в Кении на фоне вспышки лихорадки Эбола. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, этот центр, в первую очередь, предназначен для американцев, которые подверглись воздействию заболевания, у которых уже есть положительный тест на вирус или высок риск заражения.

«Хотя в Кении сейчас не зарегистрировано ни одного случая Эболы, это решение принято на фоне того, как международные и местные органы здравоохранения спешат сдержать смертельную вспышку редкого штамма вируса в ДР Конго, которая уже стала третьей по масштабу в истории всего через несколько недель после ее вероятного начала», — подчеркивает WSJ.

По словам источников газеты, некоторые члены Корпуса офицеров Службы общественного здравоохранения США, подчиняющегося американскому Минздраву, получили уведомления о направлении в Кению.

Представитель Белого дома рассказал, что этот центр будет самым современным и предназначен для граждан Соединенных Штатов, «которым нужно будет быстро покинуть ДРК и отправиться на карантин».

Вспышка лихорадки Эбола, вызванная штаммом Бундибугио, от которого нет вакцины или эффективного лечения, была зафиксирована в середине месяца. 17 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения.

На фоне распространения Эболы власти США и Бахрейна запретили иностранцам въезжать на свою территорию, если до этого они посещали ДРК, Уганду или Южный Судан. Также Канада временно приостановила прием заявок на въезд от граждан Демократической Республики Конго, Уганды и Южного Судана.