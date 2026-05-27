Канада временно приостанавливает прием заявок на въезд от граждан Демократической Республики Конго, Уганды и Южного Судана из-за опасений по поводу распространения лихорадки Эбола. Как сообщает The Globe and Mail, ограничения распространяются на визы для постоянного и временного проживания и вступают в силу в среду.

Решение было принято после заседания кабинета министров премьер-министра Марка Карни на фоне роста числа случаев заболевания в Конго и Уганде. По данным издания, аналогичные меры ранее ввели США, запретив въезд иностранцам, посещавшим эти страны в течение последних 21 дня.

В Канаде также вводятся дополнительные санитарные требования: прибывающие обязаны пройти медицинский осмотр, а при отсутствии симптомов — представить план самоизоляции на 21 день. При этом Всемирная организация здравоохранения предостерегает от закрытия границ, указывая на возможные негативные последствия таких решений.

Министр здравоохранения Канады Марджори Мишель заявила, что, несмотря на низкий риск для общественного здоровья, меры продиктованы необходимостью предотвратить возможные последствия. «В данном случае речь идет не о науке», — отметила она, добавив, что «одного случая — и даже не двух» будет достаточно для общественной критики в адрес властей. Президент Международного комитета спасения Дэвид Милибэнд, в свою очередь, предупредил: «Вспышка распространяется быстрее, чем принимаются ответные меры».