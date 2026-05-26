Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на отказ Евросоюза эвакуировать своих дипломатов из Киева, несмотря на анонсированные Москвой «системные удары» по столице Украины.

«ЕС заявил, что сохранит свое дипломатическое присутствие в Киеве без изменений, несмотря на предупреждения России. Что ж, видимо, у них излишек дипломатов и им нужно подсократить их численность», — написал он в X.

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер заявила, что персонал дипмиссий не покинет Киев. Она сообщила, что Брюссель вызвал российского поверенного в делах из-за заявления о будущих ударах. Также она заверила Украину в том, что европейская финансовая поддержка продолжится.

Посол ЕС на Украине Катарина Матернова отметила, что угрозы в адрес дипломатов — это «признак не силы, а отчаяния». Представитель МИД Франции сказал, что сотрудники уже привыкли к «угрозам [президента России Владимира] Путина» и вопрос об эвакуации даже не ставится.

Министерства иностранных дел Чехии и Германии в связи с этими угрозами вызвали послов России для объяснений.

МИД России заявил 25 мая, что атака ВСУ на общежитие в Старобельске в ЛНР «переполнила чашу терпения» и в ответ Россия начнет последовательно наносить «системные удары» по предприятиям ВПК, а также «центрам принятия решений» и командным пунктам в Киеве.

Отметив, что цели «рассредоточены по всему Киеву», ведомство призвало иностранных граждан, включая персонал дипмиссий, как можно скорее покинуть город, а жителей украинской столицы — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

Медведев написал в X, что возможный список целей уже содержался в перечне из 21 объекта, который российское Минобороны опубликовало еще в апреле. В ведомстве тогда пояснили, что считают их филиалами украинских предприятий по производству беспилотников и комплектующих к ним.

«Когда удары станут реальностью, зависит от дальнейшего развития событий. Спокойной ночи, европейские партнеры», — заключил зампред Совбеза.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснил 26 мая, что офис президента Украины и Верховная рада не относятся к «центрам принятия решений», по которым Россия намерена наносить удары.