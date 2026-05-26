Саксофонист Сонни Роллинз, умерший в возрасте 95 лет, был одним из ключевых музыкантов, определивших развитие джаза в его современном виде. Об этом рассказал RTVI саксофонист, народный артист России Игорь Бутман.

«Сонни Роллинз — один из самых выдающихся саксофонистов и новаторов, наряду с Чарли Паркером, Джоном Колтрейном и Кэннонболлом Эддерли. Он всегда считался одним из лучших музыкантов — из тех, кто сделал саксофон инструментом с таким авторитетом», — сказал он.

Бутман также вспомнил, какую роль творчество легендарного музыканта сыграло в его жизни.

«Одной из моих первых пластинок был альбом Сонни Роллинза, который мне дал мой педагог Геннадий Гольштейн. Когда я только начинал заниматься на саксофоне, он дал мне переписать себе альбом “Sonny Rollins/Brass — Sonny Rollins/Trio”. Буквально неделю назад я вновь купил эту виниловую пластинку», — отметил собеседник RTVI.

Смерть саксофониста, одного из последних живых классиков джаза, Бутман назвал тяжелой утратой.

«Он был виртуозом. Это тяжелая утрата, но он прожил большую жизнь, 95 лет. Великий мастер. Замечательный человек», — заключил артист.

Тенор-саксофонист Сонни Роллинз родился в Нью-Йорке в 1930 году. В 1949 году вышла первая запись с его участием, а в начале 1950-х он сотрудничал с Майлзом Дэвисом, Телониусом Монком и Чарли Паркером.

В 1956 году Сонни Роллинз записал альбом Saxophone Colossus. Лонгплей, вышедший в 1957-м, стал его визитной карточкой и одним из важнейших джазовых релизов эпохи.

Уже в следующем году он оказался самым молодым из 57 джазовых музыкантов, запечатленных на знаменитой фотографии «Великий день в Гарлеме». После смерти саксофониста Бенни Голсона в 2024 году Роллинз оставался последним из тех, кто оказался на снимке.

В 2001 году Роллинз получил «Грэмми» за альбом This Is What I Do в категории Best Jazz Instrumental Album. Позднее он был удостоен Grammy Lifetime Achievement Award, а его исполнение «Why Was I Born?» на концерте вскоре после терактов 11 сентября получило отдельную премию. Роллинз жил рядом с Всемирным торговым центром и в день, когда произошел теракт, после эвакуации взял с собой только саксофон.

Последнее публичное выступление Роллинза состоялось на Detroit Jazz Festival в 2012 году. В 2014-м он официально перестал играть из-за проблем с дыханием, вызванных легочным фиброзом.