Госдума в первом чтении приняла пакет правительственных законопроектов о существенном повышении пошлин для мигрантов, передает корреспондент RTVI. Например, госпошлина за прием в российское гражданство вырастет почти в 12 раз.

«С одной стороны, пакет законов принимается, чтобы решения о переезде в Россию, получении вида на жительство, гражданства принимались более ответственно. И чтобы люди, которые воспринимают это как какую-то халяву, извините за выражение, все-таки понимали это как что-то более серьезное, чтобы “отсечь” людей маргинального свойства, которые к нам едут», — сказал RTVI депутат Госдумы Михаил Матвеев.

Кроме того, продолжил парламентарий, объяснение принятия поправок «достаточно прагматичное»: речь идет о пополнении бюджета.

«С бюджетом все не очень хорошо, а у нас долгое время вот эта огромная армия мигрантов и членов их семей жила, как в сказке про вершки и корешки. Государству доставались все время расходы, связанные, например, с социальным обеспечением, с правоохранительным блоком, а мигранты бесплатно пользуются образованием, здравоохранением», — отметил депутат.

Надо понимать, что это не единственная мера, продолжил Матвеев. Он обратил внимание на находящийся в Госдуме законопроект, согласно которому трудовые мигранты будут платить фиксированный авансовый платеж не только за себя, но и за членов семьи, находящихся в России на их иждивении. «То есть у нас фактически вместо визового режима, который по политическим мотивам не хотят ввести, ввели платный въезд в страну», — сказал парламентарий, говоря об этой инициативе.

Согласно принятому в первом чтении законопроекту, госпошлина за прием в гражданство РФ вырастет с 4,2 тыс. до 50 тыс. рублей. Выдача вида на жительство подорожает с 6 тыс. до 30 тыс. рублей, а его замена в случае утраты или порчи обойдется в 6 тыс. рублей.

Выдача разрешения на временное проживание будет стоить 15 тыс. рублей (сейчас — 1,9 тыс. рублей), а для иностранных студентов — до 8 тыс. рублей. Также многократно возрастет госпошлина за приглашение на въезд — с 960 рублей до 8 тыс. рублей.

Стоимость визы на въезд составит не 1,2 тыс., а 2 тыс. рублей. Для многократного пересечения границы придется заплатить не 1,9 тыс., а 6 тыс. рублей.

Принятие закона обусловлено реальными трудозатратами МВД и расходами, как материальными, так и связанными с работой сотрудников, пояснил замглавы Минфина Алексей Липаев во время обсуждения.

«Принятие поправок положительно отразится на доходной базе бюджета. Доходы могут составить в годовом исчислении до 15,8 млрд рублей. При этом средства будут целевым образом направлены на реализацию приоритетных мероприятий, связанных с совершенствованием государственной политики и управления в сфере миграции», — заявил он.

При этом поправки в Налоговый кодекс предусматривают освобождение иностранцев, заключивших контракт с Минобороны во время проведения СВО, от уплаты госпошлины за получение вида на жительство (ВНЖ), а граждан Украины — от уплаты госпошлины за выдачу разрешения на временное проживание и ВНЖ.

Законопроект также освобождает от уплаты госпошлины за прием в гражданство РФ лиц без гражданства, ранее являвшихся гражданами СССР, а также участников госпрограммы переселения соотечественников, в том числе членов их семей, переезжающих на постоянное место жительства в Россию.