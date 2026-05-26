Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, наделяющий Банк России, Росинкас и Сбербанк правом пресекать работу беспилотников для отражения нападений, не дожидаясь реакции профильных служб. Как передает корреспондент RTVI, инициативу единогласно поддержали 385 депутатов.

«Закон принят, и лучше поздно, чем никогда. Все должны защищать Родину! Камнем отбросился — уже хорошо», — сказал RTVI член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Документ доработали ко второму чтению: в редакции первого чтения пресекать атаки БПЛА разрешалось работникам Банка России и Российского объединения инкассации (Росинкас) Банка России.

Закон предусматривает наделение работников организации специальной почтовой связи, ЦБ, Росинкас и ПАО «Сбербанк России» следующим правом: «пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов», в том числе «посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления, воздействия на пульты управления, а также повреждения или уничтожения таких аппаратов».

Закон предусматривает финансирование защиты от БПЛА за счет самих объектов.

Сейчас полномочиями по пресечению работы беспилотников обладают, в частности, работники ведомственной охраны, а также сотрудники Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСО, СВР и ФСИН.