Бывший первый замгубернатора Вологодской области Иван Иноземцев задержан и допрошен в рамках так называемого «похоронного» дела. Об этом сообщил глава региона Георгий Филимонов. Он предупредил, что из руководства продолжат «вычищать» тех, кто пытается использовать свое положение для решения «узкокорыстных» задач.

Задержание своего бывшего зама Филимонов назвал «ожидаемым» и напомнил, что Иноземцева уволили из областного правительства в конце ноября 2025 года. Это произошло через полгода после того, как он присоединился к команде губернатора.

«Как только возникли подозрения в возможной причастности, сразу обратили внимание силовиков. <…> Правовую оценку действиям задержанного дадут соответствующие органы. Наша задача — содействовать в расследовании», — написал Филимонов.

«Похоронное» дело начали расследовать в Вологодской области в декабре 2025 года. Филимонов тогда сообщил о «вопиющем случае» захоронения погибших участников военной операции на Украине не бесплатно, как полагается, а за внушительные суммы, которые ритуальщики требовали с родственников.

Губернатор объявил, что с 1 января 2026 года вся похоронная сфера региона будет унифицирована и отдана под контроль областного Главного управления по похоронному делу. На должность директора одной из ритуальных организаций, которая брала деньги за погибших военных, он выдвинул участника СВО.

В марте Следственный комитет сообщил, что по выявленным фактам нарушений возбуждено уголовное дело. По нему запросил доклад глава ведомства Александр Бастрыкин.

Baza утверждает со ссылкой на следствие, что с 2021 года диспетчеры службы «112» незаконно передавали данные об умерших и адресах их близких предпринимателю из ритуального бизнеса. За эти сведения сотрудники получали по 1-3 тыс. рублей за смену.

Дебош в баре Петербурга

Иноземцев был назначен первым вице-губернатором в июне 2025 года. В сентябре под его кураторство отдали сферу лесного комплекса. Однако уже через два месяца он подал в отставку, объяснив свое решение выходом на пенсию.

Этому предшествовал эпизод с дракой в баре отеля в центре Петербурга, участником которой оказался Иноземцев. Как писала «Фонтанка», 19 октября около 5 часов утра чиновник и его спутник познакомились с другим посетителем бара, но между ними вспыхнула ссора, которая переросла в потасовку с использованием стульев.

Дебоширов доставили в отдел полиции, где составили протоколы о мелком хулиганстве. После этого замгубернатора с травмами поместили в больницу.

Сообщалось, что все участники драки были в состоянии алкогольного опьянения. Филимонов, который прославил свой регион введением жесткого «сухого закона» и борьбой с алкомаркетами, поручил подчиненным разобраться в ситуации, говорилось в публикации.

Сообщившее об увольнении Иноземцева агентство «Вологда Регион» указало, что с 1999 года он служил в подразделениях МВД по охране общественного порядка и имеет звание полковника полиции.

С 2012 года он был мэром подмосковного Сергиева Посада. С 2016 по 2025 год снова служил в МВД, на этот раз в Центральном аппарате ведомства. В правительстве Вологодской области работал с мая 2025 года.