Компании из прибалтийских республик обратились к украинским оборонным производителям и специалистам по гражданской защите, чтобы обсудить закупку убежищ. Об этом Politico рассказал глава Украинского совета оборонной промышленности Игорь Федирко.

По его словам, это произошло «в последние недели». Федирко также пояснил, что эти «небольшие страны» ищут «лучшие решения», чтобы «защитить своих людей» в случае возможного вооруженного конфликта.

«Мы знаем, что у них есть механизмы эвакуации, так что они хорошо подготовлены», — добавил он.

Кроме того, предварительные переговоры с правительствами прибалтийских государств о строительстве убежищ провела и компания Metinvest. Это крупный украинский производитель стали, ключевым акционером которого является Ринат Ахметов. Компания сначала строила гражданские укрытия, теперь поставляет на линию фронта как наземные, так и подземные сооружения.

«Бомбоубежище может построить любой, но ценность представляют тактические знания», — сказал гендиректор Metinvest Юрий Рыженков.

Politico напоминает, что на прошлой неделе президента и премьер-министра Литвы срочно увели в подземные бункеры после того, как дрон нарушил воздушное пространство страны неподалеку от границы с Беларусью. Также укрыться призвали и жителей Вильнюса.

Минобороны Литвы подтвердило активацию миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства прибалтийских республик. В ведомстве отметили, что инцидент «похож на то, что мы наблюдали в последние дни в Латвии и Эстонии». Речь идет в том числе об украинских дронах, которые попали на территорию Литвы, Латвии и Эстонии, либо были сбиты военными этих стран.

Тревога из-за подобных инцидентов сказалась и на рынке недвижимости, отмечает Politico: в Вильнюсе после начала конфликта между Россией и Украиной в 2022 году в объявлениях стали появляться подвальные помещения и укрепленные подземные пространства, которые рекламировались как возможные укрытия на случай обстрелов или атак дронов.

В МИД Литвы заявили, что не располагают информацией о конкретных переговорах по убежищам. При этом там подчеркнули, что для республики важен накопленный Украиной опыт, он помогает республике получить «практические знания» для совершенствования систем гражданской защиты и устойчивости. В ведомстве добавили, что Вильнюс участвует в строительстве убежищ на Украине в рамках программы ЕС.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил Politico, что страна располагает достаточным опытом для защиты населения. МИД Латвии на запрос не ответил.

Во вторник в Литву прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс прибыли в Литву на встречу с премьер-министром Ингой Рудинене и другими лидерами прибалтийских стран.

По мере наращивания производства дронов в России и предупреждений европейских спецслужб о возможной прямой военной угрозе НАТО уже через несколько лет страны восточного фланга альянса ускоряют внедрение украинского опыта. «Мы готовы им помочь, в том числе в сфере убежищ», — сказал Федирко.