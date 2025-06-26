Депутаты польского сейма проголосовали за выход страны из Оттавской конвенции о запрете на использование противопехотных мин. Ранее из этого соглашения вышли Литва, Латвия и Эстония, в ближайшее время аналогичное решение должны утвердить в Финляндии. Почему уже пятая европейская страна решилась на выход из Оттавской конвенции — в материале RTVI.

Что говорят власти Польши

Депутаты сейма (нижняя палата парламента Польши) собрались на очередное голосование, чтобы решить, будет ли Польша и дальше соблюдать положения Оттавской конвенции.

Убедить парламентариев в необходимости отказаться от запрета на противопехотные мины пришел вице-премьер и министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш. Он заявил, что выйти из Оттавской конвенции следует ради «безопасности региона».

«Польша не может быть подвергнута никаким ограничениям, которые помешали бы нам защищать свою родину», — процитировало Косиняка-Камыша издание WNP.

В итоге большинство депутатов поддержали инициативу. «За» проголосовали 413 членов нижней палаты парламента, «против» высказались 15 парламентариев, еще трое воздержались.

Законопроект о выходе страны из соглашения передадут в сенат (верхняя палата парламента) для дальнейшего рассмотрения.

В марте замминистра обороны Польши Павел Бейда в эфире радиостанции RMF FM заявлял, что республика намерена использовать противопехотные мины для обороны в рамках программы «Восточный щит» на границе с Россией и Беларусью.

«У нас нет выбора. Ситуация на границе серьезная. Речь идет о польско-белорусской и польско-российской границе <…>. Это будет одним из элементов „Восточного щита“», — отмечал он.

Бейда отмечал, что у Польши нет противопехотных мин, но «есть возможность их производить». «Это порядка нескольких сотен тысяч, можно говорить о миллионе [штук]», — говорил он.

Замминистра добавлял: в Минобороны желают, чтобы Польша получила как можно больше средств от ЕС на вооружение.

Положительно о выходе из соглашения отзывался и премьер-министр страны Дональд Туск.

«Проблема в том, что в нашем окружении есть те, кого мы можем бояться, или те, кто участвует в войне, — у всех это [оружие] есть», — цитировала в марте Туска газета Wiadomosci.

Польша подписала Оттавскую конвенцию в 1999 г. Страна ратифицировала документ лишь в 2012-м, а в следующем году стала полноценным членом соглашения. В течение трех лет Польша уничтожила запасы противопехотных мин. Участники Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин обязываются не применять, не производить, не покупать и не передавать другим странам эти боеприпасы. Документ ратифицировали 164 государства, за исключением России, США, Китая и еще 31 страны.

Прибалтика хочет мины

В марте главы Минобороны Литвы, Латвии, Эстонии и Польши выступили с совместным заявлением, в котором призывали пересмотреть участие в Оттавской конвенции. Как сообщали в пресс-службе эстонского министерства обороны, после ратификации соглашения ситуация в регионе «ухудшилась», от России и Беларуси якобы стала исходить военная угроза, в связи с чем восточный фланг НАТО нуждается в усилении «обороноспособности».

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур тогда заявил, что республика не намерена разрабатывать, накапливать и применять противопехотные мины, однако решения по этому вопросу следует принимать с учетом мнения региональных союзников.

Вскоре в апреле из Оттавской конвенции вышла Латвия. Соответствующий закон подписал президент страны Эдгар Ринкевичс.

Из пояснительной записки к документу следует, что «за 20 лет с момента присоединения Латвии к конвенции ситуация в сфере региональной безопасности существенно изменилась». Латвийские власти сочли, что противопехотные мины и другие боеприпасы и системы вооружения «повышают обороноспособность, которую невозможно заменить альтернативными решениями».

Литва вышла из Оттавской конвенции в мае.

«За соответствующий законопроект проголосовали 107 членов сейма, воздержались три парламентария», — отметили в литовском парламенте.

Поддержали выход из Оттавской конвенции и депутаты эстонского парламента. Это решение поддержал 81 депутат, один проголосовал против, семеро воздержались.

Неделей ранее аналогичное решение приняли члены финского парламента. За выход из Оттавской конвенции проголосовали 157 депутатов, против — 18 парламентариев.

Что говорят в России и на Украине

Европейские страны утверждают решения о выходе из Оттавской конвенции «в рамках запугивания своего населения врагом и злом в лице России», заявил «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. «Обидно, что страны, декларирующие себя как одни из ярких продолжателей идей демократии и гуманности, действуют, отказываясь от античеловеческих законов. Это говорит о том, что они собираются выстраивать минные поля <…> Они вынуждены строить минные поля — так они объясняют увеличение взносов на НАТО, те структуры, которые участвуют в военно-промышленных программах. Они выгодополучатели в стране, а люди будут довольствоваться тем, что будут урезать иные статьи бюджета: здравоохранения, образования, социалки», — порассуждал депутат.

В мае замглавы офиса президента Украины Ирина Верещук допускала, что страна может рассмотреть возможность выхода из соглашения.

«Есть такая Оттавская конвенция 1997 года о запрете противопехотных мин… Возможно, пришло время поддержать настойчивые просьбы наших военных и предпринять шаги для выхода Украины из этой конвенции», — сказала она.

В МИД России сообщали, что страна разделяет цели и задачи соглашения.

«В то же время присоединение к Конвенции в настоящее время не представляется целесообразным, поскольку противопехотные мины остаются эффективным и малозатратным средством обеспечения безопасности российских границ», — заявили в ведомстве в 2020 году.

В министерстве добавили, что Россия успешно реализует подходы к противодействию минной угрозе в рамках Конвенции о негуманном оружии.