Утром 23 мая жители Краславского края сообщили полиции о падении беспилотника в озеро Дридзис на востоке Латвии, неподалеку от границы с Беларусью. Об этом пишут LRT и Delfi.

По информации СМИ, БПЛА упал в воду и взорвался. Никто из людей не пострадал. Вместе с тем, по словам очевидцев, в озере погибла рыба.

К месту происшествия прибыли сотрудники полиции и нашли обломки предполагаемого беспилотника. Позднее туда же направили дополнительный наряд полиции, спасателей с лодкой и подразделения Национальных вооруженных сил.

Власти призвали местных жителей не приближаться к месту инцидента и сообщать в полицию о любых найденных фрагментах аппарата. Национальные вооруженные силы Латвии отметили, что системы оповещения не сработали, поскольку датчики не зафиксировали вхождение дрона в воздушное пространство республики. Происхождение упавшего объекта не установлено.

«Нахожусь на связи с ответственными службами, которые работают в Краславском крае в районе озера Дридзис после падения беспилотника и взрыва в озере. Жду от служб максимально подробную информацию об обстоятельствах произошедшего и дальнейших действиях», — написала в X подавшая в отставку премьер-министр Эвика Силиня.

Инцидент произошел на фоне острого политического кризиса в стране. В начале мая из-за ситуации с украинскими беспилотниками, нарушавшими латвийское воздушное пространство, в отставку ушел министр обороны Андрис Спрудс. На этом фоне произошел раскол правящей коалиции, после чего подала в отставку и сама Силиня вместе с правительством.

В конце прошлой недели Эстония впервые сообщила о беспилотнике предположительно украинского происхождения, сбитом на юге страны румынским истребителем НАТО. В тот же день российская Служба внешней разведки выпустила сообщение, в котором говорилось, что Латвия якобы дала согласие на запуск украинских ударных беспилотников.

Глава МИД страны Байба Браже назвала слова Москвы «ложью» и заявила, что Рига не предоставляет свое воздушное пространство для атак на Россию. Она добавила, что эту позицию российской стороне неоднократно доводили.