Глава МИД Латвии Байба Браже назвала «ложью» и «кампанией по дезинформации» заявление российской разведки о планах Украины запускать ударные БПЛА по России с латвийской территории.

«Россия снова лжет. На этот раз это СВР или Служба внешней разведки ведет кампанию по дезинформации против Латвии», — написала министр в X.

По ее словам, факт состоит в том, что Латвия не предоставляет свое воздушное пространство для атак на Россию. Это, добавила она, российским представителям уже многократно объясняли.

Ранее 19 мая пресс-бюро СВР выпустило сообщение, где говорится, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовит серию ударов по тыловым регионам России. При этом украинские военные планируют не только воспользоваться «воздушными коридорами» над странами Балтии, но и запускать свои беспилотники непосредственно с их территории, утверждается в тексте.

В сообщении Латвия названа страной, которая якобы дала согласие на проведение такой операции.

«В Латвию уже направлены военнослужащие Сил беспилотных систем ВСУ. Они размещены на латвийских военных базах „Адажи“, „Селия“, „Лиелварде“, „Даугавпилс“ и „Екабпилс“», — заявляет СВР.

В ведомстве предупредили, что точки старта дронов можно установить современными средствами разведки и что «координаты центров принятия решений на латвийской территории хорошо известны». В случае пособничества ВСУ членство страны в НАТО «не защитит от справедливого возмездия», пригрозило пресс-бюро российской разведки.

Украинские беспилотники в странах Балтии

Заявление СВР по поводу ВСУ и Латвии вышло в тот же день, когда Эстония впервые отчиталась о сбитом в ее воздушном пространстве беспилотнике предположительно украинского происхождения. Министр обороны Ханно Певкур рассказал, что дрон, вероятно, направлялся для удара по целям в России, но был обнаружен еще до нарушения эстонской воздушной границы, а затем сбит на юге страны румынским истребителем, действовавшим в рамках миссии НАТО.

Что касается Латвии, то обвинение со стороны СВР прозвучало на фоне политического кризиса в этой стране. Из-за ситуации с украинскими беспилотниками, нарушающими латвийское воздушное пространство, ранее в мае ушел в отставку министр обороны Андрис Спрудс. Всего через несколько дней раскол внутри правящей коалиции по вопросу о его преемнике привел к отставке премьера Эвики Силини и всего правительства.

Начиная с марта в СМИ неоднократно появлялись сообщения о случаях появления украинских дронов в воздушном пространстве стран Балтии и Финляндии близ границ с Россией. Комментируя эти инциденты, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Киев «может втемную использовать <…> страны ЕС и НАТО в своих интересах».

В начале апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова пригрозила странам Балтии последствиями в связи с тем, что они предоставляют свое воздушное пространство для пролета украинских беспилотников, атакующих Россию. Эстония, Литва и Латвия ответили, что никогда не открывали свое небо для таких ударов.

В середине апреля Минобороны России заявило о превращении европейских стран в «стратегический тыл Украины». Позднее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу предупредил Финляндию, Эстонию, Латвию и Литву о праве Москвы на самооборону, если их воздушное пространство используется для ударов украинских беспилотников.