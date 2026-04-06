Москва сделала специальное предупреждение странам Балтии о последствиях открытия воздушного пространства для пролета украинских беспилотников при атаках на Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях форума «Крылья женщины» в Санкт-Петербурге.

«Этим странам было сделано соответствующее предупреждение. Если у этих режимов, этих стран ума хватит, они прислушаются. Если нет, будут дело иметь с ответом», — сказала дипломат (цитата по «Известиям»).

На фоне массированных атак беспилотников на Ленинградскую область в марте власти соседних стран — Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии — сообщили об обнаружении украинских БПЛА, которые залетели на их территорию, сбившись с курса. Литовский премьер Инга Ругинене заявила, что залетевший в республику дрон был «связан с операцией украинцев, направленной против России». Украина впоследствии извинилась перед властями Финляндии за инцидент. Об извинениях Киева в адрес стран Балтии не сообщалось.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в конце марта, что страны-партнеры Киева попросили украинские власти не наносить удары по российским энергообъектам, в том числе нефтяным. Он не уточнил, о каких именно партнерах идет речь.

В конце марта украинские дроны трижды атаковали порт Усть-Луга в Ленобласти. В результате атаки 29 марта в порту возник пожар, также есть повреждения инфраструктуры. Кроме того, был атакован порт в Приморске.