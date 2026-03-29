Возгорание в порту Усть-Луга, возникшее в результате атаки БПЛА, локализовано, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

К тушению пожара в порту были привлечены дополнительные средства пожаротушения Ленобласти и Санкт-Петербурга, включая два пожарных поезда, говорится в сообщении.

На остальных объектах «последствия устранены», добавил Дрозденко.

Кроме того, губернатор сообщил, что в деревне Систо-Палкино обломки БПЛА повредили жилой дом, с его владельцами «работает» администрация Ломоносовского района.

«Силы и средства ПВО находятся в боевой готовности», — подчеркнул Дрозденко.

