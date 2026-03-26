На протяжении нескольких дней украинские беспилотники атакуют Ленинградскую область. Среди объектов попавших под удар — порты Приморска и Усть-Луги. Кроме этого, были нанесены удары по Выборгскому судостроительному заводу. Предположительно дроны пролетели через Польшу, Литву, Латвию и Эстонию.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в ходе выездного совещания в Екатеринбурге рассказал, что ни один российский регион не может чувствовать себя в безопасности с точки зрения возможных атак украинских беспилотников. Как БПЛА достают до Урала и до городов Северо-Запада России выяснил RTVI.



Как украинские БПЛА обходят российскую ПВО

На сегодняшний день на Украине существуют несколько десятков производителей беспилотников, некоторые из них изготавливают дроны, которые способны выполнять полёты на расстояния от 500 до 1500 км. Значит, при условии пуска из Харьковской области эти дроны могут долететь до Ижевска, Оренбурга, Стерлитамака и даже Уфы. А из Черниговской области — в Псков, Великий Новгород и Ленинградскую область.

Стоит отметить, что большинство украинских дронов сбивается системой ПВО на подлете к городам. Но каким образом некоторые дроны преодолевают её? Российская система ПВО в основном состоит из советских комплексов. Чтобы преодолеть её, украинские дроноделы собирают беспилотники небольших размеров из композитных материалов, которые позволяют сделать их радиопрозрачными, условно «невидимыми» для средств ПВО. Также их покрывают специальным лакокрасочным покрытием, которое снижает радиозаметность.

Большинство беспилотников, помимо внутренней инерциальной системы, ориентируются на сигналы спутниковой навигации GPS, Galileo или Глонасс. Единственным вариантом их определения для систем ПВО остается наличие сигнала управления. Однако многие беспилотники способны достаточно долгое время лететь в режиме радиотишины на автопилоте. Условно говоря, в «мозги» дрона вшит маршрут автономного полёта от одной точки к другой точке и только после этого включается система радиоуправления. Хотя часто беспилотник может лететь полностью в автоматизированном режиме.

Иногда дроны после выхода из автоматизированного режима осуществляют повторное включение системы управления. Это необходимо для внесения корректив в план полёта, увеличения точности дрона или смены конечной цели поражения.

Не стоит забывать, что при составлении маршрута для дронов украинские военные используют разведданные США и ЕС, которые следят за насыщением российских систем ПВО.

Пока российские военные инженеры активно работают над дронами-перехватчиками, которые используют системы ИИ для наведения, а также методы физического тарана, сети или встроенные дробовики, Владимир Путин подписал указ о спецсборах резервистов в мобильные группы для защиты объектов в регионах. Примером для них стал белгородский «Орлан».

Как рассказал RTVI боeц «Орлана» с позывным Козырь, в основном дроны противник запускает на рассвете. Это подразделение ведёт дроны еще с украинской территории — они научились перехватывать изображение с беспилотников ВСУ и видят то, что видят их операторы. Затем из крупнокалиберного пулемета, установленного на багажнике пикапа, бойцы стараются сбить БПЛА на подлете к городу. Также в арсенал мобильных групп ПВО вошли зенитные установки ЗУ-23-2 на шасси грузовиков.

РЭБ и украинские БПЛА

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не способны выявлять и уничтожать беспилотники. Средства РЭБ направлены на глушение сигнала управления или навигации дронов, что приводит к потере управление беспилотником, который падает или теряет точность поражения цели. Эти системы удобнее всего использовать в нежилых секторах и у производств. А вот в городах, к чему призывают некоторые блогеры, так делать не стоит из-за высокого риска попадания «ослепленного» дрона в жилые дома и прочую гражданскую инфраструктуру.

Беспилотники Киева и небо Прибалтики



Военкор Александр Коц считает, что Украина использует воздушное пространство Литвы и Эстонии для пролета дронов в Россию.

«Украина атаковала Приморск через страны НАТО. Такой вывод напрашивается после истории с упавшим в Литве украинским дроном. Местные власти поначалу пытались повесить его на Россию, дескать, прилетел он из Белоруссии, а значит направлялся на Украину. Но потом, видимо, посмотрели на карту и поняли, что это версия не проканает. Дело в том, что дрон грохнулся на самом юге Литвы. Нелогично выглядит маршрут из Белоруссии на Украину», — писал Коц.

Чуть позже эта информация подтвердилась — премьер Литвы Инга Ругинене публично пояснила, что это действительно был украинский дрон: «Дрон, пересёкший наше воздушное пространство и залетевший в Варенский район, был украинским дроном, и он связан с операцией, которую украинцы проводили той ночью, направленной против России. Уже сейчас мы можем с уверенностью сказать, что это был сбившийся с курса дрон».

Коц уточняет, что речь Ругинене идет именно об операции по атаке Приморска в Ленинградской области.

«Я напомню, что в августе прошлого года во время атаки опять же по Ленинградской области, такой же дрон грохнулся в Тартуском уезде Эстонии. И тут проясняется картина маршрута этих налетов. Из Украины они могут лететь либо над Белоруссией (тогда надо выделять сюда МОГи и расчеты дронов-перехватчиков), либо над Польшей. А дальше уже — через Прибалтику с выходом на Финский залив. Но это же не значит, что НАТО воюет против нас. Это же еще не “красная линия”…», — задается вопросом военкор.

Позже обломки еще одного дрона были найдены в Латвии, в Краславском районе. Официальные лица республики также, как и их коллеги из Литвы, говорили, что это российский дрон, но затем Министерство иностранных дел Латвии вступило с абсурдным заявлением, в котором выразило протест России из-за влетевшего в республику украинского БПЛА .

Если взглянуть на карту и учесть дальность полетов украинских дронов, о которой мы писали в начале этой статьи, то это вполне возможно сделать из Львовской области, но в детали операции должны быть посвящены Минобороны Польши, Литвы и Латвии.

Диверсионные группы БПЛА в России

После украинской операции «Паутина», когда из грузовых фур в автоматическом режиме были запущены десятки дронов-камикадзе по военным объектам, истории про то, что дроны запускают не с Украины, а из самих регионов России перестали быть темой для теории заговора.

Да и в 2022 году, задолго до истории с «Паутиной», в Курской области был случай, когда спецслужбы охотились за украинской диверсионной группой, которая обстреливала объекты из миномета. Потом, как оказалось, миномет они перевозили внутри «Газели» для перевозки мебели.

Операция «Паутина» была демонстративной, чтобы произвести психологический эффект. Обычный же запуск диверсантами дронов прямо в России в украинских СМИ стараются не замечать. Даже наоборот часть профильных украинских СМИ, например Defence Express, упрекают российских военных экспертов, что они якобы нашли «интересное оправдание беспомощности противовоздушной обороны». Однако официальные лица США считают, что Украина развила внутрироссийские диверсионные центры, состоящие из проукраинских симпатизантов и хорошо обученных ведению такого рода войны внедренных агентов. Об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники, причастные к американской разведке. По данным издания, диверсанты хорошо пользуются контрабандными маршрутами, через которые они получают беспилотники или их компоненты, а уже потом собирают их в России.

Такого же мнения придерживается заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов.

«Думаю, что на нашей территории действуют диверсанты и предатели. Неужели вы думаете, что эти “тарахтелки” долетают с Украины до таких мест, как, например, Казань, Елабуга, Ярославль, Владимир, Москва?”, — заявил генерал-майор в интервью МК.

Украинские или китайские БПЛА?

Владимир Зеленский на фоне конфликта США с Ираном активно предлагает странам Персидского залива украинские дроны. Эксперты по БПЛА уверены, что никаких чисто украинских дронов не существует, а есть китайские дроны собранные на Украине. Об этом RTVI рассказал оператор БПЛА, участник волонтерского проекта помощи фронту «Цех-77» Алексей, позывной Вайс.

«Мозги, приемник, передатчик, камера, антенны, пульты — все это китайское. Возможно, только рамы делают на Украине. Собирают их массово. Я даже не знаю насчет оборудования, которое используется для того, чтобы этими дронами управлять. Мы же понимаем, что дрон — это не просто вещь в себе. Это некий комплекс, который предполагает управление, передачу сигнала, приема сигнала и так далее. Что из этого украинское, что китайское? Я думаю, что соотношение 9 к 1 китайского к украинскому.



Мы столкнулись с ситуацией, как во времена Первой мировой войны, тогда на войне наживалась Англия, она была мировой фабрикой. Теперь это Китай. Это не плохо, это нормальная ситуация. У кого во время войны есть рабочие руки и технологии, они на войне заработают», — рассказал Вайс.

Куда могут долететь украинские БПЛА завтра

Украинский авиационный эксперт, член общественного совета при Госавиаслужбе Украины Богдан Долинце считает, что развитие БПЛА еще не исчерпало свой потенциал и дальность их полета будет только увеличиваться. Помешать полету может только рельеф местности, например горы.

«С каждым месяцем дальность будет только увеличиваться. Наши беспилотники в течение определённого времени смогут долетать до любой точки Российской Федерации, до Уральских гор и реальными ограничениями для полёта могут быть географические преграды, например горная местность.

Ведь один из самых простых вариантов перемещения для БПЛА — над морем, потому что отсутствуют любые внешние помехи в виде зданий, столбов, деревьев или холмов. Это прогнозируемые маршруты, они все в реальном режиме планируются и отслеживаются. Беспилотник может на очень низкой высоте пролететь огромное расстояние, фактически не будучи выявленным системе противовоздушной обороны врага. И только долетев до берега набирать высоту, лететь по координатам для нанесения удара по цели», — рассказал в интервью украинским СМИ Долинце.