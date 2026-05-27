Исключение компьютерной техники ведущих мировых производителей из перечня параллельного импорта не отразится на потребительском рынке в России, изменения коснутся корпоративного и государственного сегментов. Такое мнение в беседе с RTVI высказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

С 27 мая в России вступили в силу изменения в перечне товаров, разрешенных к ввозу по механизму параллельного импорта. Из списка исключен ряд позиций компьютерной техники таких брендов, как Acer, Asus, Fujitsu, HP, IBM, Intel, Kingston, Samsung, Toshiba и других брендов. Под запрет также попали электробритвы Braun, зубные пасты Biorepair, печатная техника и краска Ricoh, игрушки Spin Master. Соответствующий приказ Минпромторг утвердил еще в ноябре 2025 года, часть норм вступила в силу сразу после публикации, остальные — только сейчас, спустя шесть месяцев.

По словам Муртазина, параллельный импорт никогда не был единственным каналом поставок продукции в России, и сам по себе его запрет не означает исчезновения техники с прилавков.

«Параллельный импорт — это не единственный вариант поставки таких товаров. У нас рынок не закрыт, если компания захочет поставлять такие товары и представлять здесь свои интересы, она может это сделать несколькими способами», — сказал эксперт.

Он привел в пример ситуацию с компаниями Acer и Asus.

«В 2022 году они официально прекратили свою деятельность в России. То есть их офисы не поставляли товары, как раньше, поэтому они попали в параллельный импорт. Сейчас их права будут представлять дистрибьюторы — это российские компании, которые получили права на дистрибуцию их техники», — объяснил специалист.

Эти товары, добавил Муртазин, будут завозиться с уплатой всех налогов, а на таможне появится список авторизованных импортеров. «Сами товары никуда не исчезнут — как были, так и останутся», — уточнил он.

Иначе обстоит дело с брендами, которые не намерены возвращаться, объяснил собеседник RTVI.

«Те компании, которые не возвращаются на российский рынок по понятным причинам, например Dell и HP, ничего открывать и давать права никому не будут. Соответственно, завозить параллельным импортом их технику будет невозможно», — отметил Муртазин. Такая техника не сможет участвовать и в тендерах: если ее нельзя ввезти, ее нельзя и поставить, уточнил эксперт.

По словам Муртазина, речь идет о защите российских производителей, это прежде всего поставщики для госзаказа и корпоративных клиентов.

«На рынке это никак не скажется с точки зрения B2C [модель, когда компания продает товар физлицу — прим. RTVI], потребительского сегмента — ни на ценах, ни на доступности товаров. То, что делает Минпромторг, — это защита российских производителей. В первую очередь — системы хранения данных, сервера, в меньшей степени — ноутбуки и компьютеры. То есть речь идет о компаниях, работающих с гостендерами, госкорпорациями и B2B-сегментом», — подчеркнул он.

Эксперт пояснил, что для фирм, которые работают с госкомпаниями, не нужна конкуренция со стороны мировых производителей, а корпоративные и государственные структуры в принципе не могут приобретать иностранные решения в обход системы проверок безопасности.

«Вопрос конкуренции тут, наверное, стоит не так остро, потому что во главу угла ставится безопасность. По умолчанию все российские решения проходят дополнительные проверки и считаются более защищенными, чем любая внешняя поставка от третьих производителей. За это на рынке и платят. Для них эта конкуренция за счет параллельного импорта относительно низких цен не нужна», — отметил Муртазин.

Корпоративные решения изначально дороже в силу обслуживания и сопровождения, но сегодня государство и госкорпорации фактически лишены выбора — только российские продукты, добавил он.

«Не будет альтернативы в виде того же Dell, HP, Intel, Cisco, ряда других компаний, и покупать придется либо тех, кто представлен официально в России, либо, собственно говоря, российских производителей. Там выбор ограничен. <…> По сути, мы выдавливаем всех в покупку российских решений и этим стимулируем это производство. Это производство есть: это сервера, системы хранения данных, частично — ноутбуки российской сборки», — сказал аналитик.

Отечественные аналоги этих товаров, которые теперь не попадут в Россию, на рынке есть, утверждает аналитик. По его словам, системы хранения данных выпускают несколько компаний, в том числе «Ядро». В сегменте планшетов и смартфонов используется платформа «Аврора», автоматизированные рабочие места выпускает «Ф-Плюс» и ряд других производителей, сообщил Муртазин.

«Если говорить про ноутбуки, история такая же. Их выпускает, если говорить посписочно, пять-шесть компаний, кто активно играет на этом рынке. Ну а сервера тоже пять-шесть компаний выпускают. Их много», — заключил собеседник RTVI.

В начале мая в Минпромторге также заявили, что «аналогичные товарные позиции представлены российскими производителями в объеме, достаточном для замещения товаров из недружественных стран», и рассчитывают за счет этого шага повысить спрос на отечественную радиоэлектронику.

Курс на последовательное сокращение параллельного импорта был обозначен еще в начале года. В январе глава Минпромторга Антон Алиханов говорил, что в 2026 году объем параллельного импорта продолжит снижаться, а сам перечень разрешенных товаров будет корректироваться по мере появления альтернатив — российских или из «дружественных» стран.

«Важнейшей задачей министерства является последовательное замещение параллельного импорта за счет развития собственного производства и наращивания поставок из дружественных стран», — заявлял он.