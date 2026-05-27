Средняя цена жилплощади в Санкт-Петербурге в три раза превышает стоимость таких же объектов на побережье Египта. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на представителей агентства недвижимости «ИнХургада».

Аналитики рассказали, что средняя стоимость жилья на петербургском рынке вторичной недвижимости составляет 13,2 млн рублей, в то время как квартира на берегу Красного моря в Хургаде оценивается в 4,62 млн рублей.

Схожая ситуация сложилась и в бюджетном сегменте рынка — самое дешевое жилье в российском городе можно приобрести за 3,9 млн рублей, в то время как в Египте этот показатель составляет 1,44 млн рублей.

В агентстве уточнили, что речь идет о студии площадью 23 квадратных метра в районе Эль Ахия, расположенной на закрытой территории с бассейнами.

По словам экспертов «ИнХургада», стоимость квартир в Хургаде снизилась на 15% в течение одного месяца, а площадь выставленных на продажу объектов уменьшилась с 72,8 до 63 квадратных метров. Специалисты обратили внимание, что по этому показателю Египет опережает многие «компактные» квартиры в крупных городах России.

Ранее RTVI писал, что стоимость квадратного метра в центре Москвы превысила аналогичные цены в Берлине, Риме, Мадриде, Дублине, Лиссабоне, Варшаве и столицах балтийских стран по данным Numbeo.

Комментируя слова председателя попечительского совета Фонда развития территорий Сергея Степашина о снижении стоимости вторичной недвижимости в России, руководитель агентства недвижимости «Агентесса» Евгений Харитонов заявил RTVI, что понижение цен на вторичку не наблюдается, однако «торг возможен».