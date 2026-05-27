Западную Европу накрыла рекордная жара. Температура воздуха в Лондоне достигла 35°С, в Париже — 34°С, в Севилье — 38°С. На прошлой неделе аномальная жара наблюдалась в Центральной России. Чем вызваны такие волны жары и почему они будут повторяться — об этом эксперт Института экономики, природных ресурсов и изменения климата ВШЭ Екатерина Макарова рассказала в эфире RTVI.

Макарова назвала два фактора, с которыми связана аномальная жара: изменение климата и Эль-Ниньо — явление, при котором поверхностные воды Тихого океана нагреваются, что грозит засухами и наводнениями.

Эти факторы нужно разделять, поскольку Эль-Ниньо -«циклическое явление, которое происходит вне зависимости от климатических изменений», подчеркнула собеседница RTVI.

«Однако сейчас мы столкнулись с тем, что Эль-Ниньо, вот это общее повышение температуры в экваториальной части Тихого океана, усугубляется общей тенденцией роста частоты волн жары, которая происходит вследствие изменения климата. Совокупное действие этих двух явлений, конечно, очень негативно сказывается и на погодных характеристиках, и на состоянии экономики и населения в подверженных странах. А именно страны Западной Европы являются одними из наиболее уязвимых перед такими изменениями», — рассказала Макарова.

Изменения климата как таковые ведут к усилению и учащению разных природных бедствий, в том числе волн аномальной жары, продолжила эксперт. Однако то, что происходит сейчас — это внесезонная жара.

«Наибольшее опасение вызывает появление волн жары в периоды, нехарактерные для этого, то есть распространение [таких волн] на май — сентябрь и даже иногда на апрель — октябрь. Это наиболее острое влияние, которое оказывает совокупное действие и Эль-Ниньо и климатических изменений», — пояснила Макарова.

Одни и те же страны могут переживать и засуху, и наводнения. «В таких странах, как Франция, Великобритания будут происходить резкие перепады. Будут и периоды, когда высокая температура и мало осадков; так и экстремальные осадки и наводнения», — отметила эксперт.