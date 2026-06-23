Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные останутся в южном Ливане «столько, сколько потребуется» для защиты северных районов страны от атак «Хезболлы». Запись видеообращения была опубликована в его телеграм-канале. По его словам, соответствующая директива армии остается неизменной, а присутствие в так называемой зоне безопасности необходимо для обеспечения безопасности граждан.

«Я твердо настаиваю на том, чтобы мы оставались в зоне безопасности на юге Ливана столько, сколько потребуется для защиты жителей севера и всех граждан государства», — заявил Нетаньяху. Он также подчеркнул, что у израильских военных «есть полная свобода действий» для предотвращения угроз.

Заявления прозвучали на фоне переговоров США и Ирана в Швейцарии, по итогам которых стороны согласовали рамки дальнейших мирных консультаций. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил об «очень хорошем прогрессе» и создании механизмов для предотвращения эскалации между Израилем и «Хезболлой». По его словам, речь идет о системе предотвращения инцидентов на границе.

При этом прекращение огня в Ливане, как отмечается, в целом соблюдается уже второй день, хотя фиксируются отдельные инциденты. Ливанские представители заявили, что режим перемирия соблюдается «почти полностью» с вечера 20 июня. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил 22 июня, что первым «настоящим испытанием» того, будет ли соблюдаться соглашение о прекращении огня между США и Ираном, станет первое его положение — прекращение войны в Ливане.

Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац обсудили с начальником Генштаба ЦАХАЛа Эялем Замиром и командующим Северным военным округом Рафи Мило ситуацию в южном секторе Ливана, передает израильский «9 канал». По итогам оценки оперативной ситуации ЦАХАЛ получил обновленные инструкции относительно действий, необходимых для поддержания повышенной боеготовности вдоль границы.

«Любые враждебные элементы, террористическая или подозрительная деятельность, представляющие опасность для израильских военных или населенных пунктов на севере Израиля, будут пресекаться незамедлительно в соответствии с оперативными решениями командиров на местах», — говорится в пострелизе встречи.