США приостановили действие санкций против Ирана на 60 дней после первых переговоров в рамках нового мирного соглашения. Одновременно стороны сообщили о снижении интенсивности боевых действий в Ливане. По данным Reuters, договоренности были достигнуты после напряженных выходных, когда обсуждались риски срыва соглашения.

Стороны согласовали дорожную карту по подготовке постоянного соглашения в течение 60 дней на переговорах в швейцарском Бюргенштоке при посредничестве Катара и Пакистана. Также был создан механизм прекращения боевых действий в Ливане и линия связи для обеспечения безопасного судоходства через Ормузский пролив. Минфин США объявил о временном послаблении санкций до 21 августа, что позволит Ирану экспортировать нефть и получать за нее оплату.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры заложили основу для окончательной сделки.

«Мы заложили очень хорошую основу для успешного финального соглашения», — сказал он.

При этом в МИД Ирана подчеркнули, что обсуждение ядерной программы пока не велось. Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на проведение инспекций: «Если Иран не будет соблюдать соглашение… я сделаю то, что должен».

По словам иранской стороны, договоренности включают разморозку части активов и запуск программ восстановления экономики. В то же время в Тегеране опровергли информацию о возможных ограничениях на использование этих средств. Технические консультации сторон продолжатся в течение недели.