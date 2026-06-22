Пакистан и Катар, выступающие посредниками на переговорах между США и Ираном, опубликовали совместное заявление по итогам первого раунда встречи в швейцарском Бюргенштоке. По их данным, переговоры прошли в позитивном и конструктивном ключе, а Тегерану и Вашингтону удалось достичь «обнадеживающего прогресса».

Стороны договорились создать комитет по надзору за переговорами: главы делегаций будут регулярно отчитываться перед ним и возглавят рабочие группы по ядерной проблеме, санкциям, а также мониторингу и урегулированию споров. Согласован и план выхода на финальную сделку в течение 60 дней — технические переговоры по ее деталям продолжатся до конца недели.

Кроме того, США и Иран условились поддерживать связь по Ормузскому проливу: между странами налажена линия для предотвращения инцидентов и недопонимания, чтобы обеспечить безопасный проход торговых судов. Отдельно создана группа с участием Ливана для контроля за прекращением боев между Израилем и «Хезболлой». Власти Ирана также напомнили, что благодаря посредничеству Исламабада и Дохи добились разрешений на продажу нефти и разблокировки замороженных активов, — об этом заявили представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи и глава ведомства Аббас Аракчи.

Оптимистичные итоги контрастирует с ходом самой встречи. В разгар переговоров президент США Дональд Трамп опубликовал пост с угрозой нанести новые удары по Ирану, если тот не остановит «своих прокси» в Ливане. После этого, по данным иранских агентств, делегация Тегерана в знак протеста на время покинула зал, а четырехсторонняя встреча прерывалась для консультаций. В Иране подчеркнули, что об официальном прекращении переговоров речь не идет.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс, возглавляющий американскую делегацию, заявлял о значительном прогрессе и готовности Вашингтона «фундаментально» изменить отношения с Тегераном. А глава МИД Пакистана Исхак Дар сообщал, что стороны договорились снизить уровень обогащения иранского урана и что в течение 60 дней проход судов через Ормузский пролив будет бесплатным.