Иранская делегация на переговорах в Швейцарии выразила протест американской стороне из-за угроз президента США Дональда Трампа нанести новые удары по Ирану. Об этом сообщает Tasnim.

Источник агентства утверждает, что представители Тегерана покинули место проведения встречи в знак протеста, а продолжение переговоров теперь под вопросом.

Собеседник ТАСС подтвердил, что иранская делегация ушла из зала в знак протеста, но подчеркнул, что об официальном прекращении переговоров со стороны Тегерана речь не идет.

По данным агентства Fars, четырехсторонняя встреча была приостановлена через 80 минут после начала для «внутренних консультаций».

Корреспондент Axios Барак Равид, в свою очередь, сообщил в X со ссылкой на неназванного дипломата, что переговоры в Швейцарии продолжаются.

Телеканал Al Hadath передает, что делегация Ирана вернулась в гостиницу, а переговоры продолжаются в неофициальном формате через посредников.

Иранский источник CNN сообщил, что переговоры зашли в тупик, но не завершены. По его словам, предпринимаются попытки вернуть стороны к диалогу.

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, представляющий Исламскую республику на переговорах, объяснил угрозы Трампа отчаянием.

«Мы не придаем значения американским угрозам. Им лучше быть осторожнее со своими высказываниями, наши вооруженные силы готовы ответить им иным образом. Что бы они ни говорили, именно мы действуем», — заявил Галибаф в соцсети Х.

Президент США Дональд Трамп во время переговоров в Швейцарии опубликовал пост, в котором пригрозил Ирану новыми мощными ударами, если он не остановит «своих высокооплачиваемых прокси» в Ливане. Незадолго до этого вице-президент США и глава американской делегации Джей Ди Вэнс сообщил о значительном прогрессе в переговорах.

Что успели обсудить в Швейцарии

Переговоры в Бюргенштоке были сосредоточены на выполнении 13-го пункта меморандума о взаимопонимании и создании необходимых условий для начала обсуждения других положений, сообщил член иранской делегации Хусейн Гурбанзаде.

Он пояснил, что эти условия включают: прекращение войны на всех фронтах, снятие морской блокады, открытие Ормузского пролива, временную отмену санкций против иранской нефти и ее производных, а также разблокировку замороженных активов Ирана.

Гурбанзаде подчеркнул, что без решения вопроса о прекращении войны в Ливане остальные пункты соглашения не будут реализованы.

Ядерная программа Ирана во время первого раунда переговоров не обсуждалась, утверждает корреспондент иранской телерадиовещательной компании (IRIB).

Ранее министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар сообщил, что Тегеран и Вашингтон якобы договорились о снижении уровня обогащения иранского урана.