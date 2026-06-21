Иран должен немедленно остановить проиранские группировки в Ливане, иначе США нанесут удар, написал в соцсети Truth Social американский президент Дональд Трамп.

«Иран должен немедленно заставить своих высокооплачиваемых прокси в Ливане прекратить создавать проблемы. Если они этого не сделают, мы снова нанесем Ирану очень сильный удар, точно так же, как на прошлой неделе, только еще сильнее!» — говорится в сообщении.

В интервью Fox News Трамп сообщил, что разговаривал с иранскими официальными лицами и предупредил их, что в случае закрытия Ормузского пролива у иранцев «не останется страны». «Вы даже не вернетесь в свою ****** (чертову) страну», — приводит слова президента журналист телеканала Трей Ингст.

Говоря о мирном соглашении, Трамп заявил, что если Иран не предпримет серьезных действий в ходе переговоров, у него будет на это 60 дней. «И после этой опции я могу сделать все, что я захочу», — сказал американский лидер.

Трамп также допустил, что в будущем США в случае необходимости могут установить контроль над Ормузским проливом. «Если они [Иран] не заключат сделку, мы будем взимать плату за проход», — добавил он.

Кроме того, Трамп назвал США потенциальным «ангелом-хранителем» Ближнего Востока, допустив, что Вашингтон мог бы получать 20% нефти, проходящей через Ормузский пролив.

Заявления американского президента прозвучали на фоне переговоров между США и Ираном, проходящих в швейцарском Бюргенштоке при посредничестве Катара и Пакистана. С американской стороны в них участвуют вице-президент Джей Ди Вэнс, а также спецпосланники главы Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, с иранской — спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Арагчи.

Вэнс заявил, что Вашингтон и Тегеран пока ведут технические переговоры. По его словам, речь идет о консультациях, которые «позволят нам впервые в истории сесть вместе как командам, чтобы выяснить, что важнее всего для соответствующих сторон, урегулировать эти вопросы, решить их и прийти к лучшему завтра». В ходе переговоров стороны уже добились «большого прогресса», отметил Вэнс.

Ранее Иран обвинил США в нарушениях меморандума о взаимопонимании и объявил, что закрывает Ормузский пролив в ответ на продолжающие удары Израиля по Ливану. Тегеран настаивает на том, что все военные действия на ливанской территории должны быть прекращены. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи называл пункт о Ливане главным в повестке переговоров в Швейцарии.

В свою очередь министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил 21 июня, что «у солдат ЦАХАЛ в Ливане не было и нет никаких ограничений в действиях по устранению угроз». По его словам, израильские войска останутся на своих позициях в так называемой «зоне безопасности» и продолжат действовать против «Хезболлы».