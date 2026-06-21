США готовы «фундаментально» изменить отношения с Ираном, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, который находится в Швейцарии на переговорах по реализации меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Его слова приводит CNN.

Делегации США и Ирана проводят встречу на швейцарском курорте Бюргеншток при посредничестве Пакистана и Катара. Американскую сторону, помимо Вэнса, представляют спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Иранскую делегацию возглавляют спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи.

Вэнс отметил, что иранское и американское руководство никогда прежде не встречались на таком высоком уровне. По его словам, глава Белого дома попросил свою команду «начать все с чистого листа», чтобы преобразовать отношения с Ираном и «протянуть его народу руку помощи».

«Если ваше руководство готово отказаться от роли источника региональной нестабильности, если оно готово отказаться от амбиций в отношении ядерного оружия на долгосрочную перспективу, то Соединенные Штаты готовы коренным образом изменить наши отношения с этой страной», — заявил Вэнс.

Он сообщил, что стороны добились большого прогресса за последние несколько часов, и добавил, что ожидает «еще большего прогресса». По словам Вэнса, президент США Дональд Трамп привержен идее полного прекращения огня в регионе, но это «довольно сложный процесс».

«Мы уже добились открытия Ормузского пролива и прекращения иранской ядерной программы. Теперь вопрос в том, чего еще мы можем достичь», — сказал вице-президент США.

Начавшиеся в Швейцарии переговоры он назвал техническими. Он допустил, что процесс не разрешит всех разногласий, но позволит двум странам «впервые в истории собраться вместе как команды».

Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар сообщил в интервью телеканалу Al Arabiya, что в Швейцарии находятся три технические группы для обсуждения ядерной проблемы, замороженных иранских активов и ситуации в Ливане.

По словам Дара, Тегеран и Вашингтон договорились о снижении уровня обогащения иранских запасов урана, которые «по-прежнему находятся под землей».

Министр добавил, что в течение 60 дней проход судов по Ормузскому проливу будет бесплатным.

Следующий этап американо-иранских переговоров, по словам Дара, будет более сложным. Однако глава пакистанского МИДа выразил уверенность, что стороны достигнут соглашения.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил агентству IRNA, что приоритетной темой переговоров будет всеобъемлющее прекращение огня, прежде всего в Ливане.

На фоне переговоров в Швейцарии Дональд Трамп потребовал от Тегерана остановить проиранские группировки в Ливане, пригрозив Исламской республике новыми ударами. Трамп добавил, что при отсутствии прогресса на переговорах он сможет действовать по своему усмотрению, в том числе установить контроль над Ормузским проливом и ввести плату за проход по нему.