Иран и США создали линию связи для оперативного решения проблем, возникающих при прохождении судов через Ормузский пролив. Об этом заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф. По данным иранских официальных СМИ, механизм должен помочь избежать «конфликтных ситуаций и инцидентов».

Галибаф также сообщил, что на недавних переговорах в Швейцарии стороны согласовали размораживание иранских активов на сумму $12 млрд. Он входил в руководство иранской делегации на этих переговорах. Параллельно министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди и глава МИД Ирана Аббас Аракчи на встрече в Маскате подтвердили приверженность свободе судоходства в проливе.

«Мы подтвердили свою приверженность международному праву и обеспечению бесплатного безопасного прохождения судов», — написал аль-Бусаиди в соцсети X.

Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию, заявил, что обстановка в Ормузском проливе «хорошая» и он «полностью открыт» для судоходства. Министр энергетики США Крис Райт добавил, что движение через пролив «вернулось на докризисный уровень».