В Великобритании с 2022 года произошла отставка уже четырех премьер-министров — это маркер «жесткого политического кризиса», а возможно, и скорой «катастрофы». Об этом заявил RTVI глава партии «Справедливая Россия» и ее фракции в Госдуме Сергей Миронов. Он не исключил, что страну ожидает распад.

По оценке Миронова, к власти в Британии приходят «все более странные и опасные люди».

«Чехарда глав правительства напоминает дурной анекдот, в котором самые странные персонажи пытаются управлять тонущим кораблем: дурашливый клоун Борис Джонсон, Лиз Трасс, продержавшаяся на посту меньше, чем салат латук в холодильнике, индиец Риши Сунак и, наконец, [Кир] Стармер — скучный, занудный и абсолютно безликий», — перечислил Миронов.

Как он напомнил, советы Джонсона «стоили Украине потерянных территорий и сотен тысяч жизней», а выступления Стармера, по его словам, «напоминают выкладки ранних моделей ChatGPT».

Миронов считает, что из нынешних лондонских политиков «никто уже не в силах удержать управление страной». Причем кризис развивается на фоне накала антииммигрантских настроений, указал он.

«На фоне антииммигрантских погромов власть рано или поздно возьмут ультраправые, что сразу спровоцирует отделение Шотландии и Северной Ирландии», — предрек лидер эсеров.

Британские премьеры в целом воплощают «некий собирательный образ элит этой страны и всей Европы», продолжил Миронов.

«Самоуверенные, некомпетентные и безответственные люди, которые продолжают разжигать войны, снабжать преступный киевский режим оружием и деньгами. Они толкают свои государства к войне против России лишь потому, что не могут удержать их от распада и деградации», — заключил собеседник RTVI.

«Это был премьер Украины, по сути, а не Британии»

Политолог Юрий Светов в разговоре с NEWS.ru объяснил отставку Стармера тем, что британцам «надоело» чрезмерное увлечение премьера делами других государств, а не проблемами собственной страны.

«По сути дела, эти полтора месяца [после провала Лейбористской партии на местных выборах] он занимался не проблемами Британии, а только Украиной. <…> Это был премьер-министр Украины, по сути, а не Британии, у которой проблемы с экономикой, мигрантами и армией», — сказал Светов.

Для России после ухода Стармера ничего не изменится, считает эксперт. Ни лейборист Энди Бёрнем, которого прочат ему на смену, ни экс-глава Минобороны Джон Хили, который тоже может претендовать на пост премьера, не станут отменять программу Стармера и политический курс поддержки Украины, рассуждает Светов.

«Для России ничего не меняется в любом случае, все эти люди настроены против нас», — констатировал он.

Кир Стармер объявил о своей отставке в понедельник, 22 июня, но продолжит пребывать в должности до назначения нового главы правительства. Кандидатуры на роль нового лидера правящей партии лейбористов будут выдвигаться с 9 по 16 июля. При наличии нескольких претендентов победителя определит внутрипартийный конкурс, если же будет один кандидат, то он и возглавит партию и страну.

Новый премьер должен быть назван до 1 сентября, когда парламент возобновит работу после летних каникул.