Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке. Как передает The Guardian, об этом политик сообщил журналистам перед своим офисом на Даунинг-стрит, 10.

«Я уйду с поста лидера Лейбористской партии. Сегодня утром я поговорил с Его Величеством королем, чтобы сообщить ему о своем решении», — сказал Стармер.

Он добавил, что продолжит занимать должность премьер-министра до избрания преемника.

Наиболее вероятным преемником на пост лидера Лейбористской партии и главы кабмина называют Энди Бёрнема, победившего на довыборах в парламент в округе Мейкерфилд.

Как ранее писала газета The Guardian со ссылкой на источники, подготовка к передаче власти уже началась: секретарь премьер-министра Даррен Джонс встретился с ключевым членом команды Бёрнема Луизой Хейг.

Накануне об отставке Стармера заявил президент США Дональд Трамп. По словам главы Белого дома, британский премьер «провалился» по двум важным вопросам — миграции и энергетике.