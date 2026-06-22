В канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера началась подготовка к возможной передаче власти, сообщает газета The Guardian со ссылкой на источники. По информации британских СМИ, Стармер может объявить о своей отставке уже в понедельник, 22 июня.

Основным кандидатом на пост лидера Лейбористской партии и главы правительства называют Энди Бёрнема, который победил на довыборах в парламент в округе Мейкерфилд. По данным собеседников издания, главный секретарь премьера Даррен Джонс уже провел встречу с ключевым членом команды Бёрнема Луизой Хейг. При этом Стармер, как утверждается, намерен изложить условия своего ухода в одностороннем порядке, не согласовывая план с Бёрнемом заранее.

Наиболее вероятный сценарий, по словам источников The Guardian в кабинете министров, предполагает уход Стармера осенью. Это позволит преемнику сплотить партию на ежегодной конференции в конце сентября и даст правительству время на подготовку к осеннему бюджету.

Вместе с тем в партии сохраняется неопределенность, станет ли Бёрнем единственным претендентом. Бывший министр здравоохранения Уэс Стритинг ранее заявлял о готовности побороться за пост и о поддержке со стороны 81 парламентария.

О скорой отставке Стармера ранее писали The Telegraph и The Observer: по их данным, премьер лишился поддержки ближайших союзников и осознает, что «игра окончена». Агентство Reuters сообщало, что более 100 депутатов от правящей партии публично потребовали, чтобы он ушел или назвал сроки ухода.

На этом фоне об уходе Стармера успел высказаться и президент США Дональд Трамп. В Truth Social он написал, что британский премьер уйдет в отставку, и обвинил его в провале по двум направлениям — иммиграции и энергетике. Официально ни Стармер, ни его канцелярия не подтверждали, что 22 июня будет объявлено об отставке.