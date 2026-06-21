Премьер-министр Великобритании Кир Стармер уйдет в отставку, написал в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп.

«Он сильно провалился по двум очень важным вопросам — ИММИГРАЦИИ И ЭНЕРГЕТИКЕ (ОТКРЫТИЕ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ В СЕВЕРНОМ МОРЕ!). Желаю ему всего наилучшего!» — говорится в сообщении.

О грядущей отставке Стармера ранее сообщили The Telegraph и The Observer. По их данным, он может объявить об уходе с поста уже в понедельник, 22 июня.

Как пишет The Telegraph, Стармер лишился поддержки ближайших союзников и осознает, что «игра окончена». Агентство Reuters сообщило, что более 100 избранных депутатов от партии премьера публично потребовали, чтобы он ушел в отставку или обозначил ее сроки. В частном порядке несколько министров также призвали главу правительства изложить график ухода с поста.

Официально ни Стармер, ни канцелярия премьера не подтверждали, что 22 июня будет объявлено об отставке.