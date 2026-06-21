Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может объявить о своей отставке в понедельник, 22 июня. Об этом пишут Observer и Telegraph со ссылкой на источники.

По словам собеседников Telegraph, после победы мэра Большого Манчестера Энди Бёрнэма на довыборах в британский парламент в кабмине произошли «довольно значительные изменения», что заставило Стармера пересмотреть свое прежнее намерение продолжать работу. Бёрнэм рассматривается как наиболее вероятный преемник Стармера.

Премьер, оказавшийся в сложном положении, осознает, что «игра окончена», и начинает задумываться о том, как «укрепить свое наследие», сообщил газете высокопоставленный правительственный чиновник.

Неназванный сторонник Стармера из Лейбористской партии отметил, что поддержка главы правительства свелась к горстке «друзей и родственников».

По данным Observer, Стармер сделал выводы о своем неустойчивом положении после состоявшихся в последние дни бесед с министрами, советниками, лидерами профсоюзов и партийными спонсорами.

Один из лейбористов, близкий к премьер-министру, выразил мнение, что Стармер не станет создавать вакуум, а организует «обдуманный, медленный и организованный переход, из чувства долга и достоинства».

Другой влиятельный лейборист заявил, что Стармер, похоже, смирился с необходимостью уйти.

«Он вплотную столкнулся с реальностью: поддержки нет. Правда в том, что все понимают: это положение больше не является устойчивым», — сказал источник издания.

По словам еще одного сторонника Стармера, премьер понимает, что «остановить хаос», оставаясь на посту, невозможно, поэтому «остается только один вариант».

Один из министров рассказал, что Стармер «спокойно обдумывает всё» после серии личных разговоров со своими ближайшими союзниками, а «теперь проводит время с самым важным своим советником» — супругой Викторией.

Как пишет Reuters, более 100 избранных депутатов от партии Стармера публично потребовали, чтобы он ушел в отставку или обозначил ее сроки. В частном порядке пять министров призвали Стармера изложить график ухода: министр транспорта Хайди Александер, глава МИД Иветт Купер, министр внутренних дел Шабана Махмуд, а также старый друг премьера, министр энергетической безопасности Эд Милибэнд.

Источники Telegraph в правительстве настаивают, что Стармер намерен оставаться на посту и бороться за лидерство «в любой конкурентной борьбе». По их словам, глава кабмина будет «активно участвовать в политической жизни» на следующей неделе и готовит как минимум одно заявление по вопросам внутренней политики.