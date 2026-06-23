Президент Ирана Масуд Пезешкиан 23 июня посетит Пакистан. Об этом сообщило иранское госагентство Tasnim со ссылкой на директора департамента по связям с общественностью канцелярии президента Хабиба Аббаси.

«Поездка состоится завтра и, вероятно, будет однодневной», — написало 22 июня Tasnim.

По словам Аббаси, одной из целей визита станет «благодарность президента за усилия Пакистана по посредничеству между Ираном и США». Также Пезешкиан планирует изучить возможности расширения экономических связей между Тегераном и Исламабадом.

Последний раз Пезешкиан совершал государственные визиты в августе 2025 года. Тогда он посетил Армению и Беларусь.

Пакистан и Катар выступают посредниками в американо-иранских переговорах. После встречи делегаций в Швейцарии Исламабад и Доха заявили об «обнадеживающем прогрессе».

Страны-посредники сообщили, что между США и Ираном была налажена «линия связи», а также создана «координационная группа» с Ливаном для того, чтобы содействовать прекращению огня между израильскими силами и «Хезболлой».

17 июня Вашингтон и Тегеран в электронном виде подписали Меморандум о взаимопонимании, который запустил 60-дневный переговорный процесс, чтобы добиться окончательного мира.