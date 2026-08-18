Израильские власти с пониманием отнеслись к обеспокоенности Москвы в связи с ударами близ АЭС «Бушер» во время войны с Ираном. Об этом заявил в специальном интервью RTVI посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

Как рассказал посол России, во время недавней горячей фазы войны в Иране дипломаты «были в контакте с израильскими властями, выразили обеспокоенность попаданиями <…> как вблизи, так и по территории АЭС».

«Израильские дипломаты, израильские военные отнеслись к нашим демаршам с пониманием и передавали полученную от нас информацию оперативному руководству Вооруженных сил для полного ее учета. Мы подчеркивали, что там наши люди, наши специалисты, жилые комплексы — чтобы не дай бог туда не попало», — рассказал Анатолий Викторов RTVI.

Российская госкорпорация «Росатом» эвакуировала большую часть своих сотрудников с АЭС «Бушер» после начала войны США и Израиля против Ирана 28 февраля. Глава «Росатома» Алексей Лихачев рассказал 9 августа о начале возвращения специалистов на объект на фоне деэскалации конфликта.