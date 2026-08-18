Власти Израиля отменили прямые рейсы «Аэрофлота» в 2022 году, сославшись на требования Евросоюза в сфере безопасности и на «черные списки» Брюсселя. Об этом заявил в специальном интервью RTVI посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов. По его словам, Москва продолжает добиваться возобновления полетов российской авиакомпании в Израиль.

«Мы не снимаем с повестки вопрос прерванной деятельности нашей ведущей авиакомпании “Аэрофлот” на израильском направлении. Мы будем добиваться и настаивать на том, чтобы авиарейсы нашей авиакомпании были возобновлены», — рассказал Анатолий Викторов.

Дипломат напомнил, что «Аэрофлот» не осуществляет прямые рейсы в Израиль с весны 2022 года.

«Израильские власти в свое время отменили рейсы «Аэрофлота», ссылаясь на некие требования в сфере безопасности со стороны Евросоюза, какие-то черные списки, которых я лично не видел — черные они там или зеленые», — сказал Анатолий Викторов RTVI.

Он отметил, что сейчас воздушное сообщение между странами также поддерживается через российского авиаперевозчика Red Wings.

«Мы убеждены, что самолеты «Аэрофлота» соответствуют всем требованиям безопасности и способны, готовы и должны осуществлять рейсы в Израиль», — добавил глава российской дипмиссии в беседе с RTVI.

Авиакомпания «Аэрофлот» не выполняет рейсы в некоторые страны с марта 2022 года на фоне санкционных ограничений и рисков, связанных с возможным арестом бортов.