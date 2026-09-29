«Росатом» предложил Армении построить новые атомные энергоблоки. Госкорпорация готова поставить технологии большой, средней и малой мощности. Об этом сообщила пресс-служба «Росатома» по итогам встречи гендиректора Алексея Лихачёва с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и вице-премьером Мгером Григоряном в Ереване 29 сентября. В переговорах участвовал посол России в Армении Сергей Копыркин.

После встречи Лихачёв рассказал на брифинге, что «Росатом» передал Пашиняну конкретное предложение: энергоблок на базе реактора ВВЭР-1000. По его словам, мощность нового блока должна составить не менее 1 ГВт. Так в госкорпорации оценивают потребности Армении в электроэнергии до 2040 года. Глава «Росатома» назвал ВВЭР-1000 «нашим лучшим проектом». Он напомнил, что такие реакторы госкорпорация строит в России, Индии и Иране.

Лихачёв признал, что в Армении пока не разделяют оценку российской стороны. По его словам, в ближайшие месяцы «Росатом» должен подготовить максимально конкурентоспособное предложение, чтобы Армения могла выбрать поставщика для строительства блока. Россия готова реализовать проект как международный, с участием иностранных поставщиков. Конкретные компании Лихачёв называть не стал. Он пояснил, что состав участников будет зависеть от пожеланий правительства Армении.

Пашинян заявил, что правительство продолжает изучать предложения международных партнеров по строительству нового энергоблока и примет решение в ближайшее время. Премьер подчеркнул, что выбор будет исключительно экономическим: правительство учтет цену, качество, безопасность, сроки и гарантии.

Стороны также обсудили повторное продление срока эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года. Лихачёв сообщил, что первый этап проекта завершен: станция получила разрешение на дальнейшую работу энергоблока.

Армянская АЭС расположена у города Мецамор примерно в 30 км к западу от Еревана. Это единственная атомная станция на Южном Кавказе. У нее два энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Первый заработал в декабре 1976 года, второй в январе 1980 года. В марте 1989 года, после Спитакского землетрясения, станцию остановили. Второй блок вновь запустили в ноябре 1995 года, первый с тех пор не работает. В 2021 году «Росатом» завершил модернизацию второго блока. В декабре 2023 года структура госкорпорации и армянский оператор станции заключили рамочный контракт на дальнейшую модернизацию систем безопасности, чтобы обеспечить работу АЭС в 2026—2036 годах.