Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приговорил бывшего командира отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции городского УМВД майора полиции Вячеслава Полумыско к двум с половиной годам лишения свободы условно. Суд признал его виновным в получении взятки по части 2 статьи 290 УК. Об этом пишет «КП Ростов-на-Дону».

По данным управления ФСБ по Ростовской области, Полумыско получал деньги от бывшего директора ООО «Центр эвакуации автомобилей». Взамен командир батальона давал подчиненным указания чаще составлять административные материалы на водителей за неправильную парковку на улицах Ростова и отправлять машины на штрафстоянку.

В региональном управлении СК уточнили, что в ноябре 2022 года полицейский получил от руководителя компании 140 тысяч рублей. Деньги предназначались за то, чтобы сотрудники батальона размещали эвакуированные машины на стоянке этой фирмы.

Кроме условного срока, суд назначил Полумыско штраф 700 тысяч рублей и на три года запретил ему занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с функциями представителя власти. Приговор вступил в законную силу.

В 2023 году Октябрьский суд Ростова вынес приговор другому руководителю городской ДПС — бывшему командиру взвода Игорю Лубнину. По версии следствия, он систематически вымогал взятки у подчиненных за покровительство по службе. Суд приговорил его почти к семи годам заключения.