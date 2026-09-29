Президент Украины Владимир Зеленский выступает с заявлениями о якобы готовящейся в России мобилизации ради того, чтобы получить больше денег от западных партнеров. Таким мнением поделился в разговоре с NEWS.ru член комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник.

Колесник пояснил, что Зеленский хочет «немножко взбодрить Запад» ввиду сокращения объемов финансовой помощи, которую направляют Киеву. Депутат также назвал логику, которой руководствуется украинский лидер, «странной», однако признал наличие у президента Украины необходимости «как-то привлечь к себе внимание», из-за чего тот «хватается за любую возможность».

Он также отказался комментировать информацию украинской разведки из-за ее недостаточной достоверности, и напомнил, что об увеличении штатного состава российских Вооруженных сил известно уже на протяжении продолжительного времени.

«У нас пять военных училищ плюс идет дополнительный набор через контракты, офицерские кадры и прапорщиков. Никакой дополнительной мобилизации в России не планируется», — сказал Колесник.

Ранее сообщалось, что администрация Удмуртии выделила 353 тысячи рублей на проведение курса по организации мобилизационной подготовки для 20 государственных и муниципальных служащих.

Как следует из технического задания на сайте госзакупок, программа повышения квалификации «Организация мобилизационной подготовки в органах государственной власти и органах местного самоуправления» будет включать изучение основ мобилизации, мобилизационного планирования, перевода экономики на работу в условиях военного времени и подготовки предприятий к мобилизационному развертыванию Вооруженных сил.