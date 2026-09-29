Шлагбаум помогает жильцам защитить двор от чужих машин. Но после его установки возникают новые конфликты: кто распоряжается доступом и вправе ли представитель дома требовать деньги за въезд. Юрист Сергей Почтарев рассказал RTVI о жалобах из разных городов России, а адвокат Александр Мугин объяснил, какие решения жильцов имеют силу и что делать, если собственнику перекрыли проезд.

Обычно все начинается с понятного желания освободить двор для жителей. Собственники договариваются поставить шлагбаум, выбирают представителя и определяют, как оплачивать установку и обслуживание. Но, по словам Почтарева, в обращениях к нему повторяется другой сценарий: спустя некоторое время человек, получивший контроль над системой доступа, начинает назначать дополнительные платежи, брать деньги за подключение автомобилей и отключать от шлагбаума тех, кто не согласен с новыми условиями.

«Раньше москвичи ссорились из-за квартир, теперь ссорятся из-за шлагбаумов», — говорит юрист. Он отмечает, что жители жаловались ему в том числе на требования платить до 10 тысяч рублей в месяц.

Адвокат Мугин подчеркивает: решения об использовании общего двора не принимает единолично ни «старший по подъезду», ни представитель инициативной группы.

«Должности “старшего по двору” в законе нет: избранный собранием представитель действует только в пределах данных ему полномочий. Обязать жителей платить можно лишь решением собрания, где прописаны размер платы, порядок сбора и получатель», — сказал адвокат RTVI.

Когда земельный участок входит в общее имущество многоквартирного дома, решение об ограничении пользования им принимается общим собранием не менее чем двумя третями голосов от общего числа голосов собственников, следует из Жилищного кодекса. В Москве действует и отдельный порядок установки шлагбаумов: в зависимости от статуса земли и выбранного способа установки он предусматривает собрание либо опрос через «Электронный дом». Если жители ставят устройство за свой счет с привлечением сторонней организации, требуется согласование муниципальных депутатов. В решении должны быть указаны правила въезда, расходы и уполномоченный представитель.

Таким образом, плата за шлагбаум сама по себе не является незаконным побором. Проверять нужно ее основание: что именно одобрили собственники, кому поручили заключить договор, сколько стоит обслуживание и предусмотрен ли спорный платеж решением собрания.

«Если человек просто объявил сбор и закрывает проезд недовольным, это самоуправство, а при присвоении денег возможна и уголовная ответственность», — считает Мугин.

Один из наиболее тяжелых конфликтов, о которых рассказали RTVI, произошел, по словам его участников, в московском Замоскворечье. Местная жительница утверждает, что после спора вокруг шлагбаума у ее автомобиля порезали шину. Она подозревает соседку, с которой прежде конфликтовала, и говорит, что обратилась в полицию. По словам пострадавшей, повреждены более десяти машин, некоторые — неоднократно; жители, как они утверждают, подали в районный отдел МВД свыше 15 заявлений.

Суды уже разбирали ситуации, когда спор о правилах въезда превращался в отключение собственника от шлагбаума. В деле № 78-КГ17-80 Верховный суд указал, что решение собрания не дает права блокировать доступ владельца квартиры к придомовой территории в наказание за нарушение дворовых правил. Суд отменил решение апелляции и направил дело на новое рассмотрение.

При этом отказ платить законно утвержденные расходы тоже не освобождает собственника от обязательств. В другом споре, № 88-4561/2022, кассационный суд оставил в силе взыскание четырех тысяч рублей за установку шлагбаума, предусмотренных решением собрания. Ранее суды обязали обеспечить этому же жильцу доступ во двор.

В Москве с февраля 2026 года предусмотрен и вариант установки шлагбаума уполномоченной городом организацией за бюджетный счет. Первый год город оплачивает его содержание; затем плата за обслуживание может включаться в единый платежный документ по утвержденному транспортным департаментом размеру. Этот механизм дает жителям иной порядок установки и расчетов, хотя уже возникшие споры он автоматически не разрешает.

Мугин советует жителям прежде всего запросить протокол собрания, правила въезда и отчет о расходах. Если доступ ограничили или деньги требуют без понятного основания, можно обратиться в жилищную инспекцию, прокуратуру либо суд. По мнению адвоката, передача обслуживания шлагбаума ТСЖ или управляющей компании помогает сделать расчеты прозрачнее: у организации есть счет и обязанность отчитываться.