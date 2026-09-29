Более сотни экстремистски настроенных еврейских поселенцев устроили беспорядки с поджогами возле палестинской деревни Джалуд на Западном берегу Иордана с целью сорвать возвращение палестинской семьи в свой дом по решению израильского суда. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Бунтовщики вступили в столкновение с солдатами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и сотрудниками пограничной полиции (МАГАВ). По данным военных, они блокировали дороги, поджигали шины и забрасывали силовиков камнями. Также они подожгли несколько палестинских строений, включая дом семьи, транспортные средства и другое имущество в этом районе.

Трое полицейских получили легкие ранения, также в результате столкновений был поврежден автомобиль сил безопасности.

Из-за беспорядков скоординированный процесс возвращения палестинской семьи так и не был завершен, уточнили в ЦАХАЛ.

Семья палестинцев была одной из трех, которые вынужденно эвакуировались из деревни из-за нападений экстремистски настроенных еврейских поселенцев. 6 сентября Верховный суд Израиля вынес жесткое постановление, обязывающее израильские власти в течение 14 дней организовать возвращение этих семей в свои дома в Джалуде.

Суд обязал ЦАХАЛ и МАГАВ обеспечить защиту семей во время возвращения и позволить им привезти все необходимые материалы для ремонта домов, восстановления водо- и электроснабжения.

В ночь на 29 сентября силовики попытались выполнить судебное решение и сопроводить палестинцев, но экстремистски настроенные еврейские поселенцы сорвали эти планы.

Инцидент произошел на фоне растущей напряженности на Западном берегу. Там происходят ожесточенные столкновения между израильтянами и палестинцами с метанием камней. Также было зафиксировано несколько случаев нападения групп еврейских поселенцев в масках, которые разбивали окна домов и машин в палестинских деревнях и наносили граффити.

На фоне обострения армия Израиля усилила свою дивизию в Иудее и Самарии, доведя ее численность до 25 батальонов.