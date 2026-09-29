Президент России Владимир Путин пока не принял решения о том, полетит ли на саммит G20 в Майами. Об этом RTVI заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока нет», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос RTVI о том, принял ли Владимир Путин приглашение американской администрации.

23 сентября госсекретарь США Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН объявил, что Соединенные Штаты пригласили Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки», который пройдет 14-15 декабря в Майами.

Последний раз президент России принимал участие в саммите G20 в 2020 году в Эр-Рияде. Но тогда из-за пандемии коронавируса мероприятия проводились в режиме видеоконференции.

В последующие годы российскую делегацию на «Большой двадцатке», как правило, возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров. В 2025-м на саммит в Йоханнесбурге отправился замглавы администрации президента Максим Орешкин.