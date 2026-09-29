Французские стратегические ВВС провели учения Poker, в ходе которых имитировали ядерный авиаудар над территорией страны. Как пишет Le Parisien, в воздухе одновременно находились около 50 самолетов. Репортер издания побывала на базах Сен-Дизье и Таверни, откуда обеспечивается работа воздушной составляющей французских ядерных сил.

Poker проводят четыре раза в год. Летчики отрабатывают подготовку рейда, дозаправку и преодоление условной противовоздушной обороны. Завершается сценарий фиктивным применением ядерного оружия. Французское Минобороны называет эти учения одним из способов подтвердить надежность системы сдерживания.

Учения получили дополнительный политический контекст в 2026 году. В марте президент Эмманюэль Макрон предложил развивать французское ядерное сдерживание в сотрудничестве с европейскими партнерами. В апреле он и премьер Польши Дональд Туск публично говорили о возможности совместных тренировок.

«У нашей страны есть необыкновенное оружие — ядерное оружие, и оно является основой ее безопасности. Если бы мы использовали наш арсенал, ни одно государство, каким бы могущественным оно ни было, не смогло бы избежать его; и ни одно, каким бы огромным оно ни было, не восстановилось бы», — отметил президент Франции.

Позднее польское издание Wirtualna Polska со ссылкой на свои источники описало предполагаемый сценарий ядерного удара в рамках франко-польских учений. По его сведениям, французские Rafale B оттачивают технологии условных ударов по целям в России и Беларуси, а польские F-16 — отрабатывать удары обычным вооружением по целям в районе Санкт-Петербурга. Издание также указало, что Rafale способны вылететь из Франции к линии Будапешт — Калининград.

Чувствительность темы отработки ядерных ударов проявилась и за пределами учений Poker. Так, в сентябре французский канал RMC Découverte показал документальный фильм, где в иллюстрации гипотетического ядерного удара использовалось изображение Тель-Авива. Позже канал назвал отработку ядерного удара по Израилю ошибкой, извинился и выпустил исправленную версию.

Тренировки ядерных сил проводит и Россия. В октябре 2022-го и октябре 2025 года в них участвовали наземная, морская и авиационная составляющие стратегических сил. Это сопоставление показывает регулярность таких проверок, хотя состав сил и сценарии французских и российских учений различаются.