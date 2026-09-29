Министерство национальной обороны Тайваня планирует за шесть лет увеличить запас боеприпасов в четыре раза. Сейчас его хватает на 30 дней боевых действий, после закупок будет хватать на 120. Программа обойдется более чем в $868 млн, пишет Taipei Times со ссылкой на проект оборонного бюджета на следующий год.

Закупки должны помочь армии дольше вести боевые действия в условиях блокады. После того как правительство 3 сентября одобрило программу, министерство выделило на нее $229 млн. Столько же ведомство планирует направить в 2027 году.

В марте представители министерства на специальном брифинге в парламенте сообщили о первоочередных закупках. Пока новые и расширенные производственные линии на острове не заработают в полную силу, армия закупит 120- и 105-мм танковые снаряды, 30-мм снаряды для автоматических пушек, заряды для 155-мм гаубиц и мощную взрывчатку.

Ранее министерство включило закупку боеприпасов и строительство производственных линий в программу, которая реализуется на базе «Специального закона об укреплении оборонной устойчивости и асимметричного боевого потенциала». Документ предусматривал около $39 млрд на восемь лет. Однако Законодательный юань ограничил спецбюджет суммой около $24,5 млрд. Депутаты отдали приоритет закупкам американского оружия и исключили расходы на боеприпасы общего назначения и расширение собственного военного производства.