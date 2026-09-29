Москва избаловала Ереван так же, как в свое время Украину дешевым газом, а нынешние цены на бензин в Армении отражают ее стремление в ЕС. Об этом корреспонденту RTVI заявил глава комитета Госдумы восьмого созыва по делам СНГ Леонид Калашников.

«Они же хотели в Европу, вот пусть будет, как в Европе, раз они так стремятся туда. Я думаю, что и на газ цены вырастут. Если ты недружественен в риторике, недружественен в отношениях, то почему мы-то должны по дружбе поставлять [энергоресурсы] со скидками», — сказал Калашников.

Парламентарий считает, что на проявления недружественного отношения к России надо реагировать экономическими мерами.

«Я всегда говорил об этом — и в отношении Венгрии, например, или же Сербии. Вот если есть проявление недружественности, то на них надо реагировать, по-другому никак. Иначе, как люди в жизни, в быту балуются, так и страны становятся избалованными», — рассудил собеседник RTVI.

По его мнению, «в свое время так избаловали Украину».

«Вместо того чтобы реагировать на эти факты, вместо того чтобы лучше финансировать образование, СМИ, реализовывать различные гуманитарные проекты, мы все время предлагали газ по скидкам. Ну и что? Во что этот газ превратился? Сначала в деньги для олигархов — они за счет дешевого газа выплавляли металл, а потом и в недружественность олигархов. А через них недружественность пошла вниз. Вот это очень опасная вещь», — заключил Калашников.

Цены на бензин в Армении достигли исторического максимума, пишет издание CaspianPost. На заправках Еревана литр бензина АИ-92 подорожал в среднем с 580 до 600 драмов (1,66 доллара). Премиальный бензин вырос в цене на 20—30 драмов и стоит 620—630 драмов за литр, дизельное топливо — 710 драмов.