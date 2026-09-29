Александр Вучич 28 сентября передал обязанности президента Сербии председателю парламента Ане Брнабич — в день ее 51-летия. Международный медиатехнолог и политолог-балканист Вадим Самодуров заявил RTVI, что отставка может позволить Вучичу сохранить власть уже в должности премьера.

Вучич подал в отставку 27 сентября, а на следующее утро передал Брнабич президентскую печать и документы. Она будет исполнять обязанности главы государства до избрания нового президента. По сербскому законодательству это должно произойти не позднее чем через три месяца после прекращения полномочий Вучича.

Парламентские выборы назначены на 25 октября. Правящая Сербская прогрессивная партия выдвинула Вучича кандидатом в премьеры. Для назначения ему потребуется победа политических союзников и формирование правительства.

Вадим Самодуров в разговоре с RTVI сравнил передачу полномочий Брнабич с попыткой «кинуть кость» политическим оппонентам. По его мнению, Вучич выполнил их требования о досрочных выборах и собственном уходе с поста, но сохранил возможность вернуться во главу исполнительной власти.

«Уйдя с поста президента, Вучич скоро сядет в кресло премьер-министра и таким образом удержит власть», — считает медиатехнолог.

Брнабич возглавляла правительство Сербии с 2017 по 2024 год и остается одной из ближайших политических союзниц Вучича. Она открыто говорит об однополых* отношениях с врачом Милицей Джурджич; пара воспитывает сына Игора. Брнабич стала первой открытой представительницей нетрадиционной сексуальной ориентации* на посту премьер-министра страны, а затем возглавила парламент.

Самодуров полагает, что эта часть биографии и заявления Брнабич о европейской интеграции могут создать у либеральной оппозиции ложные чувства ожидания перемен. По его оценке, она их не оправдает: публичная поддержка свобод сочетается в ее политике с ярко выраженным консервативным курсом внутри страны. О том, что Брнабич редко выступала в поддержку прав однополых* пар в Сербии, ранее писало Associated Press.

В публичных заявлениях Брнабич выступает за вступление Сербии в ЕС, но при этом указывала, что Белград не присоединился к санкциям против России, хотя этот вопрос остается одним из камней преткновения в переговорах с европейскими странами.

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