Запуск рейсов между Сербией и Калининградом будет выгоден обеим странам и даст пассажирам новые возможности для поездок в Европу через Белград. Об этом RTVI заявила эксперт по туризму, основатель агентства MAYEL Travel, член Российского союза туриндустрии (РСТ) Майя Котляр. При этом она допустила, что ситуация может измениться в связи с курсом республики на вступление в Евросоюз.

7 сентября Минтранс РФ сообщил, что авиационные власти двух стран договорились разрешить назначенным сербским перевозчикам регулярные рейсы из городов республики в Калининград и обратно. Сроки запуска, расписание и названия компаний в сообщении не указаны: речь идет о возможности открыть направление, а не о начале полетов. В пресс-службе ведомства уточнили РИА Новости, что заявок на такие рейсы от сербских авиакомпаний пока не поступало. Сейчас прямые регулярные рейсы в Россию выполняет только Air Serbia — по маршруту Белград — Москва, ежедневно, от двух до четырех раз в сутки.

«Сербская авиакомпания — единственная, которая осталась после того, как все европейские авиакомпании покинули российский авиационный рынок. И она очень востребована и очень загружена — люди летают как напрямую в Сербию, так и в Черногорию, в Италию и по другим направлениям, потому что они предлагают удобные и недорогие рейсы в Европу с удобными стыковками», — пояснила Котляр.

Речь идет о пересадочных рейсах через Белград: прямого сообщения между Россией и странами ЕС, включая Черногорию и Италию, из-за санкций нет.

Появление рейсов в Калининграде эксперт назвала хорошей новостью для пассажиров. При этом оценивать его экономические перспективы она не стала.

«Не могу сейчас дать какой-то прогноз, потому что нужно вникать в эти цифры, чтобы давать какие-то прогнозы. Но в целом это очень хорошая история, потому что в Европу [из РФ] вообще практически ничего не летает», — сказала Котляр.

Переговоры о прямом сообщении с Сербией велись как минимум с 2023 года. В июле того года гендиректор аэропорта Храброво Александр Корытный рассказывал о контактах с сербским перевозчиком, но сроков открытия направления не называл.

В мае 2025 года посол республики в Москве Момчило Бабич подтвердил «Известиям», что страны готовят новые рейсы, несмотря на давление Запада. Конкретные маршруты дипломат не уточнил. По данным газеты на тот момент, Air Serbia связывала Белград с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью и Сочи.

Что может повлиять на авиасообщение

Вероятность введения санкций против сербского перевозчика только из-за расширения полетов в Россию Котляр считает невысокой.

«Думаю, что раз они уже не подверглись, то не думаю, что с учетом расширения они в ближайшей перспективе попадут под санкции из-за одного этого акта», — сказала она.

Более вероятным рычагом давления эксперт считает не санкции, а требования, связанные со вступлением республики в ЕС.

«Мы знаем о том, что Сербия собирается идти в Евросоюз. И, скорее всего, правильнее было бы предположить, что этим их будут шантажировать — авиацией в Россию. Уже начали — с точки зрения виз», — отметила она.

Собеседница RTVI напомнила, что аналогичные условия Брюссель уже поставил Черногории: та вводит визовый режим для россиян с ноября.

«После того как будет серьезное намерение, серьезный пакет документов о вступлении Сербии в Евросоюз, одним из условий как раз будут визы и авиация. Но не на сегодняшний момент, пока они всерьез еще не перешли на этот этап», — считает Котляр.

На вопрос о будущем полетов при возможной смене власти в Белграде эксперт ответила, что многое будет зависеть от курса нового руководства.

«Посмотрим, кто придет на его место. Какая партия и кто будет во главе Сербии. Мы же понимаем, что все зависит от этого, от траектории», — сказала она о возможном преемнике президента Александра Вучича.

В качестве примера эксперт привела итоги прошедших накануне региональных выборов в Германии, на которых победившая в Саксонии-Анхальт партия «Альтернатива для Германии» выступила за восстановление отношений с Россией, а также предстоящие президентские выборы во Франции.

«Все зависит от геополитики. Какая будет траектория у конкретной власти, такая будет ситуация и по визам, и по авиации», — подчеркнула она.

Сейчас предпосылок для прекращения сообщения с Россией Котляр не видит. Она напомнила, что Сербия сохранила рейсы после 2022 года, несмотря на политическое давление.