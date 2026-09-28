Первая космическая миссия корабля Starship компании SpaceX закончилась досрочно. Вместо 10-часового полета корабль завершил свой полет спустя всего три часа и приводнился в Тихом океане к западу от Чили.

«Приводнение подтверждено. Поздравления всей команде SpaceX с первым орбитальным полетом Starship!» — говорится в сообщении компании.

Первый космический пуск Starship прошел не без замечаний. Во время вывода в космос отказал один из трех двигателей Raptor. После этого ведущий трансляции предположил, что дальнейший выход на орбиту будет отменен, однако вскоре руководство миссии, оценив работу оставшихся двигателей, решило продолжить.

После пуска ракеты и отделения первой ступени с борта корабля на околоземную орбиту благополучно вышли 26 спутников Starlink. Обычно SpaceX использует для их вывода ракеты Falcon 9, но в будущем намерена перейти исключительно на Starship и выводить до 60 спутников за раз.

Первый космический пуск Starship ожидаемо должен стать одним из важнейших событий в космонавтике в 2026 году. В SpaceX ранее заявили, что в этот раз не планируется спасение и мягкое приземление обеих ступеней. Если полет сочтут успешным, компания намерена спасти корабль при следующем, 15-м пуске ракетной системы, с помощью специальной башни.